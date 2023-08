Un voucher contro il caro voli ai siciliani, il piano della Regione

11/08/2023

Il governo regionale dichiara sempre più guerra al caro voli e sta pensando di introdurre un voucher per abbattere i costi dei biglietti aerei a carico dei siciliani. Un’ipotesi trapelata in queste ore da Palazzo d’Orleans, il presidente Renato Schifani si sta confrontando con l’assessore ai Trasporti Alessandro Aricò e con quello all’Economia Marco Falcone per capire se ci sono gli spazi di manovra economici. Per il momento si lavora sotto traccia, senza annunci di alcun tipo. Ancora la discussione è in fase embrionale, quindi comunque nell’immediato non ci sarà nessuna soluzione per il caro voli.

Si parla di misura pronta per l’autunno

Pare che questa misura possa essere pronta per il prossimo autunno. Quindi l’utilizzo del voucher potrebbe essere già un’occasione per i tanti pendolari che vorranno rientrare in Sicilia nel periodo natalizio. Qualche incognita però resta. Più che altro dubbi di natura tecnica. Ad esempio l’importo dei voucher. Quale poterebbe essere? Un nodo di non poco conto anche perché le compagnie aeree non pubblicizzano i prezzi con grande anticipo. Per cui rimane questo primo dubbio sul quantum. Di conseguenza restano i dubbi anche sull’investimento che dovrebbe fare la Regione.

Polemica Accesa tra Ryanair e la Sicilia ma non solo

Intanto le tensioni tra Ryanair, compagnia low cost che fa scalo in diversi aeroporti siciliani, e la Regione Siciliana sono salite alle stelle. Accuse e controaccuse che hanno catturato l’attenzione pubblica. Ryanair, per mezzo dei suoi massimi vertici, ha attaccato frontalmente il presidente della Regione che sin dai primi giorni del suo insediamento ha considerato come centrale per i siciliani la battaglia sul caro voli. “Ho sempre detto che avrei incontrato l’amministratore di Ryanair se avesse dato chiari segnali di voler ridurre le scandalose tariffe della sua compagnia, per poter concordare le modalità. Ma – ha dichiarato il presidente Schifani – l’arroganza di quel vettore, dimostrata oggi anche dalle offensive dichiarazioni del suo capo, hanno impedito qualunque tipo di mediazione”.