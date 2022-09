Tanti i palermitani che si sono recati a Montepellegrino per l’acchianata al santuario di Santa Rosalia. Per l’occasione l’Amat ha potenziato il servizio urbano della linea 812 con un incremento del numero di bus destinati al percorso per e dal santuario di Monte Pellegrino a Palermo.

Sia ieri che oggi 4 settembre, ma anche il 10 e 11 settembre i bus destinati per il servizio saranno 12 con un frequenza di 8 minuti con collegamento dal capolinea di piazza Croci al santuario con fermata autorizzata alle falde, largo Sellerio per la salita e discesa dei passeggeri. In queste giornate è prevista la presenza di un punto vendita biglietti alle falde e uno al santuario.

L’Amat ricorda all’utenza che, nel rispetto delle vigenti normative anti-covid, è obbligatorio indossare la mascherina Ffp2 a bordo dei mezzi pubblici. Gli autobus sono identificabili con la scritta W Santa Rosalia.