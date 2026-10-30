Autostrade e strade statali siciliane sotto la lente d’ingrandimento per il ponte di Ognissanti e la notte di Halloween. Anas (Gruppo FS) prevede un netto incremento dei flussi veicolari a partire dal pomeriggio di oggi, venerdì 30 ottobre, con particolare intensificazione degli spostamenti serali e notturni legati alle feste dei più giovani, a cui seguiranno i tradizionali viaggi verso i cimiteri per la commemorazione dei defunti.

In Sicilia l’attenzione è massima sui due principali assi autostradali gestiti dall’azienda: la A19 Palermo-Catania e la A29 Palermo-Mazara del Vallo, mete storiche dei flussi di uscita dai grandi centri urbani verso le località di provincia.

Il calendario del traffico e i divieti

Gli esperti della viabilità segnalano due momenti critici per la circolazione:

• Le partenze: Traffico in costante aumento nel pomeriggio di oggi e nella mattinata di sabato 31 ottobre, con veicoli in uscita da Palermo e Catania.

• I rientri: Flussi intensi in direzione delle grandi città nel pomeriggio di domenica 1° novembre.

• Stop ai TIR: Per agevolare la circolazione, i veicoli pesanti non potranno circolare domenica 1° novembre dalle ore 9:00 alle ore 22:00.

L’appello di Anas: “Se bevi non guidare”

La concomitanza tra il fine settimana e i party di Halloween preoccupa soprattutto per i rischi legati alla guida notturna. L’Amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme, ha lanciato un appello alla responsabilità individuale, rivolgendosi in particolare alla fascia più giovane:

“La sicurezza dipende dalle scelte di ciascuno di noi: quando sei alla guida, tutto può aspettare. Chi ha bevuto non deve guidare. Rispettare i limiti di velocità e le distanze di sicurezza, evitare ogni distrazione e non utilizzare il cellulare alla guida sono comportamenti essenziali per proteggere sé stessi e gli altri”.

I consigli per i giovani e le famiglie

Per evitare tragedie legate alle stragi del sabato sera, Anas invita a pianificare i rientri in anticipo attraverso poche ma fondamentali regole:

• Guidatore designato: Individuare nel gruppo una persona che resti sobria per guidare.

• Alternative: Sfruttare i mezzi pubblici o i servizi di trasporto alternativi se disponibili.

• Controllo: Non salire mai a bordo di vetture guidate da chi ha assunto alcolici.

• Prevenzione: Riposarsi prima di mettersi in viaggio, allacciare le cinture (anche nei sedili posteriori) e riporre lo smartphone.