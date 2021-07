tutte le tappe del tour

Un gruppo sinfonico di sole donne unite dall’amore per la musica incanteranno per tutte le tappe di Io Talent Europe. E’ stata scelta la Women Orchestra per questa strabiliante occasione. Ad annunciarne la presenza è Mario Scava, Patron del talent internazionale made in Lettonia. Direttrice d’orchestra è Alessandra Pipitone.

L’obiettivo non è soltanto scoprire la bellezza di nuovi talenti, ma anche quella di esaltare la musica italiana. E perché non dare questa preziosa occasione ad una formazione orchestrale tutta al femminile che lo scorso settembre ha illuminato il palco a Tu sì que vales?

Le parole di Mario Scava

“L’ho fortemente voluta sia per la bravura incontrastata sia per la modernità a tutto tondo con cui propone un repertorio di musica classica. E poi perché è composta interamente da elementi donne, una particolarità ancora non consueta in Italia”.

Cos’è la Women Orchestra

La Women Orchestra è un’orchestra sinfonica composta da tutte donne. E’ nata nel 2017 con l’intento di lanciare un messaggio forte contro la violenza di genere. La formazione, che raggruppa circa 30 elementi (tutte donne e tutte siciliane), si è già esibita nei più importanti teatri siciliani.

Quando si esibirà

Ad Io Talent Europe, la Women Orchestra si esibirà, in particolare, nelle serate del 27 agosto a Daugavpils e del 5 settembre a Liepaja, e alla finale del 25 settembre a Riga.

“Siamo molto liete di contribuire a diffondere la cultura musicale italiana nel mondo- commenta entusiasta la Direttrice dell’orchestra, Alessandra Pipitone- Nel corso delle serate, eseguiremo due medley dedicati al Maestro Ennio Morricone”.

Lo spettacolo sarà anche trasmesso in diretta sul canale nazionale della Lettonia Retv, sul canale Sky 839 e sul digitale terrestre. Presenzieranno l’ambasciata italiana e il Ministero degli Esteri della Lettonia. Tra gli ospiti del talent anche il cantante Riccardo Fogli e il comico Charlie Gnocchi, mentre il Maestro Giuseppe Vessicchio è Presidente di giuria del concorso.

Le date del tour estivo

Questo periodo simboleggia la ripartenza. Le città tornano a vivere e finalmente respiriamo dopo mesi di stasi. Fortunatamente il lungo silenzio è stato interrotto, anche il teatro riapre il sipario.

Ci saranno altre date del tour estivo.

10 luglio, Palazzo Comunale di Avola (SR); 16 luglio Abbazia di San Salvatore, Metaponto (MT); 6 agosto in “Donne all’Opera- Donne alle Mura”, presso il Parco Archeologico di Gela- Mura Timoleontee; 11 settembre Parco Archeologico di Selinunte; 12 settembre, Arena delle Rose, Castellamare del Golfo (TP)”. Il 14 ottobre la formazione orchestrale tutta al femminile si esibirà al Teatro antico di Taormina per l’occasione degli EU Web Awards.

“Battaglia contro la violenza di genere”

La musica non soltanto per intrattenere, ma per lottare, per farsi sentire e non essere mai indifferenti né tantomeno invisibili. E’ questo il fine che la Direttrice Pipitone vuole comunicare. “Porteremo su questi palchi anche i valori di cui ci siamo fatte portavoce nel tempo, e in particolare la nostra battaglia contro la violenza di genere e a favore dei diritti delle donne in un Paese come la Lettonia con una elevata popolazione femminile”.

“Tu sì que vales”

Nel settembre 2020 ha commosso pubblico e giudici del programma televisivo di Canale 5 “Tu sì que vales”. Hanno realizzato un medley dedicato al compianto Maestro Ennio Morricone. Ospite a dicembre, al Teatro Verdi di Pisa, dell’evento internazionale Eu Web Awards, la formazione sarà special guest fisso del talent di calibro internazionale Io Talent Europe, che si terrà in Lettonia tra agosto e settembre 2021.

Chi è Alessandra Pipitone

Direttrice della Women Orchestra è la siciliana Alessandra Pipitone, che nel suo curriculum vanta titoli operistici importanti come la Turandot di G. Puccini, la Traviata di G. Verdi, Cavalleria Rusticana di P. Mascagni, Requiem di Mozart K626, la Petite Messe Solennelle di G. Rossini. E’ diplomata in pianoforte, musica da camera e in direzione di orchestra. Il prossimo primo agosto, al Teatro antico di Taormina, dirigerà l’Orchestra Filarmonica della Sicilia- Coro Lirico Mediterraneo per il debutto de “La Traviata” del Sicilia Classica Festival, regia di Salvo Dolce, direttore artistico Nuccio Anselmo.