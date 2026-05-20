Palermo si prepara a una nuova immersione nelle sonorità più abrasive della scena underground. Venerdì 22 maggio, alle ore 22:30, il PunkFunk di via Napoli 8/10 ospiterà Your Noisy Neighbors, power duo EBM/Digital Hardcore/Industrial palermitano che celebra con questa serata 10 anni di attività. Il progetto, anno dopo anno, si è imposto come una delle realtà più interessanti dell’elettronica industriale indipendente italiana.





Your Noisy Neighbors nasce dall’incontro di due protagonisti della scena underground cittadina degli ultimi vent’anni e costruisce la propria identità sonora su una miscela feroce di EBM, digital hardcore, industrial e contaminazioni punk. Un impatto diretto, fisico, senza compromessi, dove l’elettronica si intreccia a basse frequenze pulsanti e atmosfere cupe, quasi post-apocalittiche.





In questo sound convivono richiami all’EBM classico, all’industrial più ruvido e alla techno più corrosiva, elementi che trasformano ogni live in un’esperienza immersiva e ad alta intensità. Una vera e propria collisione sonora capace di evocare scenari di disintegrazione e rivoluzione.





Dopo l’esordio discografico con The Golden Conspiracy, pubblicato nel 2016 per Qanat Records/Pistacho, il duo ha continuato a sviluppare la propria ricerca artistica con una serie di uscite che ne hanno consolidato il profilo: dai singoli Tire Me – reinterpretazione dei Rage Against The Machine – e Inhuman Race nel 2023, fino a Unmask the Liar, pubblicato nel 2024. L’appuntamento di venerdì 22 maggio rappresenta quindi una tappa speciale lungo questo percorso. La perfetta occasione per chi cerca live autentici e diversi da quelli più convenzionali.

Luogo: PunkFunk, Via Napoli, 8/10, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Concerto

Ora: 22:30

Prezzo: 0.00

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