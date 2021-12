SABATO MATTINA PREVISTA MOBILITAZIONE A PARTANNA-MONDELLO

Strade che si trasformano in fiumi ogni volta che su Palermo si abbatte qualche temporale: il copione è sempre lo stesso fra le strade dello Zen, storico quartiere della VII Circoscrizione. E oggi, in seguito alle forti precipitazioni arrivate sul capoluogo siciliano, la situazione non è di certo cambiata.

A fornire il quadro della situazione vi sono alcuni video, che immortalano le strade del quartiere inondate d’acqua. Un fatto certamente non nuovo per la zona, costretta già nelle scorse settimane a far fronte agli allagamenti. Segnalati disagi anche a Partanna-Mondello, dove domani si terrà un sit-in di protesta proprio sull’argomento. Chiuso temporaneamente il sottopasso di via Belgio, in direzione Trapani. Sul posto è presente il personale della polizia municipale.

Allagamenti allo Zen: sistema fognario ko

La situazione più complicata si registra in via Lanza di Scalea dove, a causa del livello dell’acqua, è addirittura impossibile attraversare la strada. Alcuni tombini sono saltati a causa della pressione. Come avvenuto in via Luigi Einaudi, dove le fognature risultano completamente otturate. La conseguenza è che l’area più vicina ai marciapiedi si riempie d’acqua. I negozi e le portinerie sono state quindi costrette a dotarsi di alcune pedane per potere transitare.

Il clima è certamente cambiato, ma anche la mancata prevenzione gioca un ruolo chiave negli allagamenti. Un fattore, questo, sottolineato anche da Salvatore Tranchina, residente che commenta amaramente la situazione. “Qui c’è il mare. E’ allucinante. E’ una cosa normale tutto questo?”.

Fognature otturate

Un problema già noto, ma mai risolto del tutto. A contribuire alle “inondazioni” dell’area residenziale vi è lo stato del sistema fognario e delle relative caditoie, perennemente ostruite da rifiuti che impediscono il regolare deflusso dell’acqua piovana. Proprio lo stesso Salvatore Tranchina, l’8 ottobre, segnalò alla nostra redazione le evidenti difficoltà dei residenti dello Zen, costretti a muoversi in un fiume di acqua piovana e di fognatura.

“Negli ultimi mesi, abbiamo fatto tante richieste per sbloccare le fognature ostruite, ma con nessun risultato – commentava Tranchina -. Amap è venuta a fare diversi sopralluoghi, ma dice che la competenza è dell’Istituto Case Popolari. Quest’ultimi non ci hanno mai dato risposte. Vi sono state tante richieste di intervento da dentro i padiglioni dello Zen. Ma, ad oggi, non siamo riusciti a risolvere queste problematiche”.

Domani manifestazione a Partanna-Mondello

In sofferenza anche l’area di Partanna-Mondello, oggetto di allagamenti ogni qual volta arriva la pioggia. Proprio a causa dei danni causati dalle acque meteoriche e dai relativi disservizi della rete fognaria, i cittadini del quartiere della settima circoscrizione scenderanno in piazza per far sentire la loro voce. I manifestanti si sono dati appuntamento sabato mattina alle 10.30, presso la chiesa di via Lorenzo Iandolino. Il gruppo procederà poi in corteo.