L’intervento di polizia, carabinieri e vigili urbani

Tre immobili occupati abusivamente e ben 8 furti di elettricità sono stati scoperti nel vasto quartiere Zen di Palermo. Le verifiche sono state organizzate nell’ambito di un’operazione interforze che ha visto insieme polizia, carabinieri e vigili urbani.

Il contesto dell’attività

Il nucleo tutela risorse immobiliari della polizia municipale, coadiuvato da personale della polizia di Stato del commissariato San Lorenzo e dal battaglione mobile dei carabinieri ha effettuato ieri un intervento nel quartiere San Filippo Neri, in zona Zen, finalizzato alla repressione del fenomeno dell’occupazione abusiva degli immobili da parte di nuclei familiari, anche di nazionalità estera, che vi abitano senza alcun titolo.

I riscontri

Nel corso dell’operazione è stato possibile individuare, grazie anche al supporto tecnico da parte del personale Enel intervenuto sul posto, otto nuclei familiari che, allacciati alla rete elettrica abusivamente, effettuavano il furto di luce. Di questi otto nuclei, tre occupavano abusivamente gli immobili.

Intervento in altro quartiere periferico

Un altro intervento della polizia municipale, sempre in quartieri periferici, si è invece svolto questa mattina in via Messina Marine, nell’area dismessa del pontile ligneo di Romagnolo. Un’operazione congiunta ad opera del gruppo Delta 22 dei caschi bianchi, guidato dal commissario Santino Mucera, insieme agli operatori delle attività sociali del Comune Anna Provenzano e Lorena Esposito. Obiettivo dell’operazione quello di individuare soggetti che vivono in condizioni di marginalità sociale e povertà estrema, agevolando il loro accesso in dormitorio, prendersi cura delle loro condizioni di salute e favorirne il percorso più adeguato di inserimento sociale.

Identificato un senza fissa dimora

Nel corso dell’intervento gli agenti della municipale hanno identificato un adulto extracomunitario senza fissa dimora che ha accettato di essere accompagnato dall’unità di strada della croce rossa in uno dei dormitori comunali. “Stiamo potenziando tutti i servizi alla cittadinanza, come richiesto dal sindaco Roberto Lagalla – ha detto il comandante della polizia municipale Margherita Amato – rimodulando al meglio le priorità e gli orari, nonostante l’insufficienza dell’organico. Ringrazio le donne e gli uomini della polizia municipale che stanno rispondendo con abnegazione e passione per essere sempre più un presidio a supporto della cittadinanza”.