Discarica di rifiuti e roghi alla Zona Industriale, partono i lavori di bonifica

10/08/2022

Via ai lavori di bonifica della “discarica” presente fra via Enrico Mattei e via Emilio Ducrot, presso la Zona Industriale di Palermo. Un ammasso di rifiuti più volte dato alle fiamme e rigeneratosi a causa dell’azione di incivili che lasciano sulla strada davvero di tutto. Dalla spazzatura agli ingombranti, passando per i rifiuti speciali e, soprattutto, amianto. Un intervento promosso da Rap, attraverso uno specifico bando, e di cui si occuperà la Ionica Ambiente, azienda siracusana specializzata nella rimozione e nello smaltimento di rifiuti.

Obiettivo: eliminare la “discarica” della Zona Industriale

Lavori che costeranno circa 150.000 euro e di cui dovrebbe farsi carico la Regione, pagando i costi sostenuti dalla Rap. Gli interventi sono partiti questa mattina. In questa prima fase, si sta lavorando al recupero del materiale riciclabile, attraverso un attività di selezionamento. Dopodichè si procederà alla rimozione del prodotto indifferenziabile. Lavori che, al netto di analisi ed eventuali situazioni di maltempo, dovrebbero concludersi nel giro di un mese.

Una discarica, quella della Zona Industriale, generatasi “dal fenomeno di abbandono e di deposito incontrollato di rifiuti, specie di rifiuti ingombranti e rifiuti speciali. Prodotti – scrive l’Amministratore Unico Girolamo Caruso nel documento di affidamento – la cui provenienza appare riconducibile sia ad attività illecita di smaltimento, probabilmente organizzata, e sia di sgombero e di “sbarazzo” di depositi e cantine”.

Un problema, evidenzia l’amministratore unico, a cui si uniscono i numerosi roghi avvenuti in zona, che hanno causato l’emissione in atmosfera di agenti inquinanti e che rendono le operazioni di smaltimento più complesse. “Ultimamente i rifiuti abbandonati sono stati oggetto di combustione (di natura dolosa) da parte di ignoti, rendendo la composizione del cumulo più omogenea ma più difficile da smaltire, per cui è necessario fare ricorso ad una procedura di affidamento a ditte esterne munite dei requisiti previsti e di esperienza nel settore”.

Randazzo: “Avviato percorso per riqualificare l’area”

Un avvio dei lavori salutato con apprezzamento dal consigliere comunale del Movimento 5 Stelle Antonino Randazzo. “Dopo tanti anni, sono iniziati i lavori di bonifica dell’area fra via Ducrot e via Mattei. Qui vi è un’enormità di rifiuti, tra i quali anche speciali. Grazie all’impegno di Rap e della ditta che si sta occupando degli interventi, questa zona potrà tornare pulita e senza discariche abusive. Riqualificare quest’area è importante, alla luce delle richieste dei residenti e del rilancio industriale della zona”.

Interventi necessari ma ai quali dovrà seguire un controllo del territorio deciso, per evitare la riformazione delle suddette discariche. “Praticamente hanno abbandonato di tutto: amianto, rifiuti ingombranti ed altro ancora. Il tutto è condito dagli incendi appiccati in zona. Un pericolo per i cittadini della zona. E’ un bene che siano iniziati i lavori. Attualmente, ci sono interlocuzione fra Comune e Regione per chi sosterrà i costi, circa 150.000 euro. Ma finalmente si potrà eliminare la presenza di rifiuti da queste zone”.