«Tornare da Gianfranco è stata una scelta naturale. Scegliere Grande Sicilia è una scelta di opportunità politica: una proposta centrista e autonoma può rappresentare una risorsa per il dibattito politico siciliano e per le dinamiche di governance», afferma Dalì, che preannuncia il passaggio imminente di diversi amministratori locali.





«Quando si condividono gli stessi valori, i percorsi politici tendono a ritrovarsi. Sono felice di riaccogliere Eusebio Dalì, che metterà la sua esperienza a disposizione del partito e del progetto di Grande Sicilia», afferma il leader del movimento, on. Gianfranco Miccichè.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.