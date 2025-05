Mangiare sano è alla base della nostra salute, ma a volte è complicato mantenere un’alimentazione corretta. Il benessere alimentare è una questione molto importante che riguarda tutti, fondamentale per prevenire patologie croniche e garantire una buona qualità della vita. Un gruppo di studenti della IV G del liceo linguistico statale Ninni Cassarà, ha partecipato a un incontro di sensibilizzazione e prevenzione sul tema del benessere alimentare e le malattie che possono derivare da un’alimentazione non adeguata, con un ricercatore dell’Airc, il prof. Di Franco.Ma cos’è l’Airc? E’ lassociazione per la ricerca sul cancro, da tempo si occupa di varie attività di volontariato che consistono in campagne di sensibilizzazione e di prevenzione nelle scuole, così da avvicinare i giovani e le famiglie a questi temi. Ma in che modo l’alimentazione è collegata all’insorgenza del cancro? “Gioca un ruolo fondamentale, poiché ciò che mangiamo influisce direttamente sulla nostra salute. Seguire una dieta equilibrata, basata sul corretto apporto calorico in relazione allo stile di vita e alle esigenze individuali, è essenziale per mantenere l’organismo in equilibrio”, ha spiegato il ricercatore. Ma una buona alimentazione non basta. Il fumo e l’alcol sono problematiche molto diffuse tra i giovani, che spesso ne sono attratti, e che, nel lungo periodo, possono creare dipendenza e danneggiare in modo significativo l’organismo. Inoltre, il continuo allontanamento da un’alimentazione equilibrata, come quella mediterranea, sta contribuendo ad un aumento dei casi di obesità anche tra i più giovani. Questa condizione non è solo un problema estetico o legato al benessere generale, ma influisce profondamente sulla salute, aumentando il rischio di sviluppare numerose patologie, tra cui il cancro. La sensibilizzazione e la prevenzione rispetto al benessere alimentare sono essenziali per migliorare la salute della popolazione di un Paese. L’educazione alla salute deve partire dai primi anni di scuola, mettendo al centro la conoscenza e la consapevolezza. Introdurre programmi didattici che affrontino tematiche legate alla prevenzione, alla corretta alimentazione e ai benefici di uno stile di vita sano è fondamentale per aiutare i più giovani a sviluppare abitudini salutari fin da piccoli.

Rebecca Manzella e Alessia Musso, IV G liceo linguistico Ninni Cassarà

