danni all'economia del ragusano

Voli sospesi da e per Comiso da parte della Ryanair dopo la rottura degli accordi tra la compagnia irlandese e la Sac, società aeroporto di Catania che gestisce lo scalo siciliano. Una decisione che rischia di creare danni incalcolabili per l’economia del Ragusano, soprattutto quella legata al turismo ed ora l’intera filiera guarda con paura alla stagione calda. E’ stata la stessa Ryanair ad annunciare le ragioni della sua scelta.

“Sac cambiato termini accordo” dice Ryanair

“Avevamo programmato conferenze stampa in Sicilia il 20 e 21 aprile per annunciare la crescita in tutti e quattro gli aeroporti – spiega una nota della compagnia – ma purtroppo, Sac, il gestore aeroportuale di Comiso, ha tentato di cambiare i termini del nostro accordo alla vigilia della conferenza stampa. Ryanair è stata di conseguenza purtroppo costretta a cancellare la conferenza stampa e tutte le rotte da/per Comiso sono state rimosse dalla vendita. Una notizia devastante per Comiso e per il ragusano. Ryanair sarà lieta di ripristinare tutte le rotte nazionali e internazionali da/per Comiso con effetto immediato non appena SAC onorerà l’accordo negoziato e precedentemente accettato per iscritto”.

“Ryanair ha cambiato posizione”, replica Sac

La replica della Sac è stata immediata, anzi spiega che è stata Ryanair a voler cambiare le carte in tavola all’ultimo momento. “Purtroppo -dice la società – solo nelle call degli ultimi giorni, quindi a ridosso della conferenza stampa che la stessa Ryanair aveva convocato, le posizioni del vettore sono cambiate in una direzione inaccettabile perché contraria alla politica commerciale di Sac”.

“Rischio violazione concorrenza”

Secondo il gestore dell’aeroporto di Comiso, l’accordo che avrebbe voluto sottoscrivere la compagna irlandese sarebbe stato dannoso per gli altri vettori. “Quanto richiesto, infatti, comporterebbe una discriminazione a danno degli altri vettori, in violazione della normativa in materia di concorrenza, e metterebbe in discussione la salvaguardia del patrimonio e dell’equilibrio finanziario della Società di Gestione degli aeroporti di Comiso e a Catania”.

La trattativa

Le trattative sono in corso ma Sac spiega di essere pronta a firmare l’accordo “già raggiunto”. Sac conclude affermando che “continua a credere nel valore di questa partnership e degli accordi raggiunti”, che “queste incomprensioni saranno a breve superate e che si potrà presto riprendere la nostra collaborazione con il Vettore irlandese per lo sviluppo degli Aeroporti di Comiso e di Catania”

Like this: Like Loading...