Armi e droga nel ragusano, arrestato il figlio denunciato il padre

Ignazio Marchese di

20/08/2026

I finanzieri del Comando Provinciale di Ragusa hanno arrestato un uomo di Comiso trovato in possesso in auto di quasi 13 chili di hashish. L’uomo è stato fermato sulla statale 514. Nel corso della perquisizione è stata trovata la droga.

L’indagato è stato portato nel carcere di con l’accusa detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante le successive attività investigative sono state trovate anche 2 pistole e n. 500 munizioni nella disponibilità del padre dell’indagato fermato. Per il padre è scattata la denuncia.

L’attività di servizio testimonia il costante presidio della Guardia di Finanza nel contrasto allo spaccio di stupefacenti e nella tutela della salute pubblica, volto a garantire l’incolumità dei cittadini.