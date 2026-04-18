L’attività di controllo del territorio svolta dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Vittoria ha portato, nelle ultime ore, all’arresto di un giovane di 19 anni di nazionalità marocchina. Il ragazzo è stato sorpreso in possesso di un’arma da fuoco mentre si trovava a bordo di un’autovettura insieme ad altre tre persone in una zona centrale della città.

Il fermo è avvenuto durante un normale pattugliamento delle strade cittadine. Gli operatori di polizia, dopo aver intimato l’alt al veicolo, hanno notato un atteggiamento insolitamente nervoso da parte del diciannovenne, elemento che ha spinto gli agenti ad approfondire gli accertamenti con una perquisizione sul posto.

L’ispezione dell’abitacolo ha confermato i sospetti dei poliziotti. Sotto il sedile del passeggero, dove sedeva il giovane, è stata infatti rinvenuta una pistola modello Kirma calibro 7.65. L’arma, priva del tappo rosso identificativo, era completa di caricatore e presentava un bossolo già esploso al suo interno. Oltre alla pistola, le forze dell’ordine hanno recuperato all’interno della vettura anche una modica quantità di sostanza stupefacente, identificata come hashish.

Interrogato sulla provenienza dell’arma, il giovane ne ha ammesso la disponibilità immediata, senza tuttavia essere in grado di fornire alcuna giustificazione plausibile per il possesso della stessa. Considerata la gravità della situazione e il potenziale pericolo rappresentato dall’arma carica, i poliziotti hanno proceduto all’arresto immediato del soggetto.

Su disposizione della Procura della Repubblica di Ragusa, il diciannovenne è stato posto agli arresti domiciliari in attesa di ulteriori sviluppi giudiziari. Parallelamente al procedimento penale per il possesso dell’arma, è scattata anche la segnalazione amministrativa alla Prefettura per la detenzione della droga rinvenuta durante il controllo. Le indagini potrebbero ora proseguire per accertare la provenienza della pistola e l’eventuale coinvolgimento del giovane o degli altri occupanti del mezzo in episodi criminosi recenti avvenuti nella zona.