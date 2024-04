In contrada Giardinello sulla Comiso-Vittoria

Incidente stradale con due feriti ed una vettura capovolta a Pasquetta lungo la strada Comiso-Vittoria. Il sinistro si è verificato attorno alle 15 di lunedì.

Sul posto sono accorsi i vigili urbani di Vittoria che hanno poi gestito il traffico. Dopo lo sbandamento, l’automobile è uscita fuori strada e si è capovolta. Sull’automobile viaggiavano due persone, made e figlie rimaste ferite. La figlia è già stata dimessa dall’ospedale mentre per la madre, che ha subito una frattura, si sono resi necessari degli accertamenti.

Si schianta contro un albero, muore uomo di 53 anni a Palermo

Incidente mortale nella tarda serata di lunedì 1 aprile in via Dante, a Palermo. Un motociclista, un uomo di 53 anni, in sella ad un T-Max, ha perso la vita schiantandosi contro un albero, poco prima dell’incrocio con piazza Virgilio. Non sembrerebbe ci siano altri mezzi coinvolti. L’impatto è stato fatale, l’uomo, di nazionalità romena, è morto sul colpo. Sono in corso indagini da parte dell’infortunistica della polizia municipale.

Altro incidente alla Conigliera

Si tratta dell’ennesimo incidente del fine settimana di Pasqua nel Palermitano. in particolare fra Palermo e l’immediata provincia. E’ stata giù ripristinata la pubblica illuminazione e nessun problema agli impianti di distribuzione del gas in via Pandolfini, la così detta conigliera dove, nel giorno di Pasqua, si è verificato un grave incidente stradale.

Nell’incidente stradale di via Pandolfini una ragazza di 19 anni è rimasta ferita. L’auto su cui viaggiava si è ribaltata. Per essere estratta dalle lamiere è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. La giovane è stata affidata ai sanitari del 118 e trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Ingrassia.

Secondo le prime notizie l’auto aveva colpito un tubo del gas. Sono intervenuti gli agenti della polizia municipale per eseguire i rilievi e subito dopo gli operai Amg

“Nell’incidente stradale in via Pandolfini all’altezza di via Roccazzo -si legge stamattina in una nota dell’azienda municipalizzata – è stato danneggiato un palo dell’impianto di pubblica illuminazione, prontamente rimosso dai tecnici di AMG Energia. Nessun danno è stato provocato ai tubi e agli impianti di distribuzione del gas”.

“AMG Energia, la società che si occupa di distribuzione del gas e della gestione degli impianti di pubblica illuminazione, precisa, infatti, che rispetto alle notizie diffuse sull’incidente, l’auto della diciannovenne non ha urtato un tubo del gas ma un palo di pubblica illuminazione che è stato dismesso. La presenza del sostegno incidentato è stata segnalata attraverso il contact center della società dedicato agli impianti di pubblica illuminazione, numero verde 800661199: i tecnici di AMG Energia sono intervenuti in urgenza rimuovendo, a tutela della pubblica incolumità, il palo danneggiato e inclinato”.

“Il servizio di pronto intervento gas della società, invece, ieri non ha ricevuto alcuna segnalazione. I tecnici del servizio hanno effettuato, comunque, – conclude la nota – una verifica sugli impianti di distribuzione gas, non riscontrando alcuna anomalia.

Stabili, invece, le condizioni della ragazza ferita mentre sulle cause dell’incidente sono in corso indagini tecniche da parte della polizia municipale

