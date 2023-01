dopo una indagine dei carabinieri

I carabinieri di Modica hanno notificato al titolare di un bar di Modica un provvedimento del questore di Ragusa che dispone la sospensione delle licenze, per 15 giorni, per la somministrazione di alcool e cibo e per il gioco.

Covo di pregiudicati per droga

Una decisione motivata dal fatto che il locale, secondo quanto emerso nelle relazioni dei militari del comando provinciale dell’Arma, era diventato un covo di persone con precedenti penali, in particolare per spaccio di droga.

Trovata cocaina nel locale

Di recente, gli stessi carabinieri hanno arrestato all’interno del bar un uomo, sottoposto alla misura dell’obbligo di soggiorno, perché trovato in possesso di cocaina ed hashish. Nella stesso controllo, è stato sorpreso un altro uomo, in possesso di modica quantità di sostanza stupefacente, poi segnalato alla Prefettura.

Il “freno” della Questura

Il questore, con il provvedimento di chiusura temporanea emesso, “ha ravvisato la necessità di porre un freno ad una situazione che costituisce un potenziale pericolo per il regolare mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica, costituendo l’ esercizio commerciale in argomento un luogo catalizzante di ritrovo di soggetti pregiudicati e pericolosi” spiegano dalla Questura di Ragusa.

Allarme sicurezza a Siracusa

“Tra bische, che attirano delinquenti, e spari nella notte, sembra essere sprofondati a Kabul”. Siamo, però, a Siracusa, ed i residenti della Borgata, che vivono tra viale Luigi Cadorna e corso Timoleonte, a due passi dal Santuario della Madonna delle Lacrime, hanno paura per la loro incolumità e quella dei loro figli.

“Temiamo per i nostri figli”

“Quando si è verificato il tentato omicidio nella notte tra il 29 ed il 30 dicembre, con un uomo gambizzato, uno dei miei figli sarebbe dovuto rientrare a casa da lì a poco. Ero terrorizzata, l’ho chiamato immediatamente al telefono per sincerarmi che stesse bene” racconta a BlogSicilia una donna che, ormai, come altri residenti, vive in un clima di paura.