Riguarda l’assegnazione di sei box l’inchiesta aperta dalla Procura di Ragusa sul mercato ortofrutticolo di Vittoria. I documenti sull’iter della pratica sono stati sequestrati ieri da personale della squadra mobile della Questura e del commissariato della polizia di Vittoria al Comune su delega della magistratura.

Sono cinque gli iscritti nel registro degli indagati: funzionari dell’Ente, delle precedenti amministrazioni, che a vario titolo hanno fatto parte delle commissioni per l’assegnazione dei box.

La gara non è andata a termine procurando un danno economico al Comune che non ha incassato il canone di locazione e dei commercianti che volevano aggiudicarsi gli spazi pubblici. L’esame di questa ulteriore documentazione sequestrata, si sottolinea in ambiente investigativo, è ritenuta “utile per comprendere l’esistenza di ulteriori anomalie”.