Un tratto insidioso

Un cane vagava spaventato sulla corsia d’emergenza dell’autostrada Modica-Siracusa. A tirarlo fuori da lì sono stati due agenti della Polizia di Stato di Ragusa.

L’animale è stato trovato in precarie condizioni di salute e adesso è affidato alle cure dei veterinari.

Un tratto insidioso

Il punto in cui il cane si era ritrovato non era uno qualsiasi.

Si tratta di un tratto dell’autostrada descritto come particolarmente insidioso, dove i veicoli transitano ad alta velocità.

Il rischio era doppio. Da una parte quello per l’animale, che poteva essere travolto da un momento all’altro. Dall’altra quello per chi guidava, perché la presenza di un cane in carreggiata è una delle cause più frequenti di manovre improvvise e di incidenti gravi.

I due agenti hanno, quindi, lavorato su entrambi i fronti, mettendo prima in sicurezza l’area.

Il cane non si lasciava avvicinare

Poi è cominciata la parte difficile, quella che non si risolve con un intervento rapido.

L’animale era diffidente e spaventato. Rifiutava di farsi avvicinare, e ogni tentativo di prenderlo lo faceva allontanare.

Il recupero non è stato immediato. Sono servite pazienza, tenacia ed empatia da parte dei poliziotti, che hanno guadagnato la fiducia del cane un poco alla volta.

Alla fine sono riusciti a metterlo al sicuro dentro la vettura di servizio.

Le prime cure

Con l’animale a bordo, il pericolo per la viabilità è cessato.

Il cane è stato, infine, affidato al personale del servizio competente, che si è occupato delle prime cure veterinarie e del sostentamento necessario.