Il Festival Verghiano chiude l’edizione 2026 con un annuncio che segna una pietra miliare per la cultura e l’opera lirica in Sicilia. Nella suggestiva cornice del Castello di Donnafugata, davanti a una platea di centinaia di appassionati del Verismo, è stata ufficializzata la nascita del Premio lirico Cavalleria Rusticana. Il prestigioso riconoscimento, legato a doppio filo a una delle opere più identitarie dell’isola, ha visto come primissimo vincitore assoluto una leggenda della musica internazionale: il Maestro Plácido Domingo.

L’emozione di Domingo e il legame con la Sicilia

Il celebre artista spagnolo, attualmente impegnato in una tournée internazionale, ha appreso la notizia con profonda emozione, inviando un videomessaggio in diretta al pubblico presente a Donnafugata. Per Domingo si tratta di un ritorno ideale nel cuore della produzione verghiana, essendo già stato insignito in passato del Premio Verga in occasione del centenario dello scrittore.«Ricevere il Premio Cavalleria Rusticana e legare il mio nome a questo capolavoro è per me un grandissimo onore — ha commentato il Maestro — soprattutto considerando lo straordinario sforzo interpretativo che il ruolo di Turiddu richiede a un cantante d’opera. Ho interpretato questo personaggio tante volte: ogni nota, ogni gesto e ogni sguardo devono esprimere la sua passione viscerale e il peso del destino. Questi personaggi devono essere “veri”».

Il premio, un’opera d’arte interamente realizzata a mano da maestranze e artisti siciliani, verrà consegnato personalmente a Domingo durante un prossimo evento speciale che lo vedrà protagonista.

Un vivaio per i talenti per il futuro

Nelle intenzioni degli organizzatori, il Premio Cavalleria Rusticana non vuole essere soltanto una celebrazione della memoria storica. Proprio come l’antico concorso che rivelò il genio di Pietro Mascagni, la nuova iniziativa nasce come un vero e proprio incubatore culturale. L’obiettivo dichiarato è la ricerca e la valorizzazione di nuovi talenti: futuri interpreti, autori, librettisti e protagonisti capaci di raccogliere l’eredità artistica di personaggi immortali come Turiddu, Alfio, Santuzza e Lola. Un progetto che mira a restituire a Giovanni Verga la totale centralità letteraria all’interno del percorso che ha poi trovato la sua consacrazione musicale nelle note di Mascagni.

Il tributo a Zeffirelli e la Presidenza Onoraria

Soddisfazione espressa dal Direttore Artistico della manifestazione, Lorenzo Muscoso, che ha blindato l’iniziativa come un’esclusiva Dreamworld: “Attribuire questo riconoscimento a Plácido Domingo rappresenta un gesto destinato a rimanere nella storia. Celebra un artista che ha saputo incarnare l’essenza del Verismo e rende omaggio anche al Maestro Franco Zeffirelli, la cui lettura cinematografica e teatrale di Cavalleria Rusticana ha elevato quest’opera a simbolo globale di eleganza, bellezza e cultura”.

A suggellare questo storico momento, i comitati di Verga 100 e del Festival Verghiano hanno conferito a Plácido Domingo la Presidenza Onoraria del premio. Il mito nato dalla penna di Giovanni Verga si trasforma così in un cantiere culturale aperto alla formazione e al futuro dei giovani artisti.