Risorse per gli Enti del Terzo Settore, domande entro il 15 febbraio

Un intervento immediato, pensato per trasformare la solidarietà in azione concreta. Coop Gruppo Radenza, insieme all’Associazione Siciliana Consumatori Consapevoli, nell’ambito dell’iniziativa “La Sicilia si rialza. Insieme”, ha deciso di anticipare 100.000 euro per sostenere i territori siciliani duramente colpiti dal ciclone Harry.

La decisione arriva a pochi giorni dal lancio della campagna solidale nei punti vendita Coop e, soprattutto, “precede e prescinde dall’esito finale della raccolta solidale già avviata”, con un obiettivo chiaro: rendere subito disponibili le risorse e accelerare gli interventi nelle aree in cui l’emergenza rischia di trasformarsi in abbandono.

Non un gesto simbolico, ma una scelta operativa per la Sicilia

Nelle ore e nei giorni immediatamente successivi a un evento estremo, la rapidità è determinante. Lo è per le famiglie colpite, per il ripristino dei servizi essenziali, ma anche per chi opera quotidianamente sul territorio attraverso attività di assistenza, cura e supporto sociale.

È in questo contesto che l’anticipo dei 100.000 euro assume un significato preciso: non un gesto simbolico, ma una misura concreta per attivare risposte rapide e mirate, mentre la raccolta fondi continua a crescere.

“Fare impresa non è un concetto puramente economico – ha dichiarato Danilo Radenza, amministratore delegato del Gruppo Radenza e Master Coop Alleanza 3.0 in Sicilia – ma una pratica che vive nelle scelte concrete di ogni giorno verso il proprio territorio. Coop, per sua natura, è una comunità nella quale anche i cittadini possono partecipare attivamente ed essere protagonisti delle scelte”.

Fondi subito disponibili: come accedere

Le risorse anticipate, già pienamente disponibili sul piano operativo, sono destinate agli Enti del Terzo Settore, che operano nei territori colpiti e che potranno presentare richiesta entro domenica 15 febbraio, per un contributo massimo di 10.000 euro.

Sono previste due linee di intervento: una disponibilità “a sportello” per rispondere alle richieste urgenti di beni di prima necessità da destinare alle popolazioni colpite e una call dedicata agli enti che, a causa dei danni subiti, rischiano di non poter proseguire la propria attività istituzionale.

Due strumenti complementari, pensati da un lato per garantire una risposta immediata alle necessità primarie, dall’altro per tutelare la continuità dei presìdi sociali che tengono insieme i territori anche quando l’attenzione mediatica si riduce.

Le domande dovranno essere inviate via mail all’indirizzo ascc.coop@gmail.com. Sarà il Consiglio direttivo dell’Associazione Siciliana Consumatori Consapevoli ad approfondire le istanze pervenute e a deliberare la distribuzione delle risorse.

Eventuali richieste successive al 15 febbraio saranno valutate esclusivamente in presenza di fondi residui. Tutte le informazioni di dettaglio sono disponibili sul sito ufficiale di Coop Gruppo Radenza.

Un sostegno al cuore del welfare territoriale

Lo spirito dell’iniziativa è quello di sostenere quel privato sociale – associazioni, cooperative sociali, enti benefici – che rappresenta una colonna portante del welfare locale e che, proprio nei momenti di crisi, rischia di essere messo in ginocchio.

“Il Terzo Settore è spesso la prima linea silenziosa nelle emergenze – quella che arriva prima e resta più a lungo – ed è nostro dovere evitare che venga lasciato solo”, è questo il messaggio che traspare da un’operazione pensata non come gesto simbolico, ma come strumento concreto di resilienza sociale.

“La Sicilia si rialza. Insieme”: la campagna solidale continua

L’anticipo dei 100.000 euro rafforza la campagna “La Sicilia si rialza. Insieme”, lanciata da Coop Gruppo Radenza nelle ore immediatamente successive al ciclone.

Il 5% delle vendite di prodotti a marchio Coop acquistati dai possessori di Coop Card dal 26 gennaio al 28 febbraio sarà destinato a iniziative e progetti di supporto, ripristino e ricostruzione nelle aree colpite dal ciclone Harry, promossi da istituzioni e organizzazioni individuate dall’Associazione Siciliana Consumatori Consapevoli, alla quale aderiscono oltre 250.000 titolari di Coop Card.

Per poter avviare fin da subito le due iniziative rivolte agli Enti del Terzo Settore, i promotori hanno scelto di mettere a disposizione i 100.000 euro prima ancora di conoscere l’ammontare complessivo del 5% che sarà destinato all’iniziativa “La Sicilia si rialza. Insieme”.

Al termine della campagna verrà effettuato il resoconto complessivo delle somme raccolte e si procederà alla messa a disposizione delle ulteriori risorse.