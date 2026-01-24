Non solo solidarietà formale ma una iniziativa concreta anche da parte della Grande distribuzione e del mondo delle Attività Produttive dopo il passaggio del ciclone Harry. A lanciare l’iniziativa è la Coop Gruppo radenza in Sicilia.

La premessa dell’iniziativa

La Sicilia merita più attenzione. Lo merita oggi, dopo essere stata colpita dalla furia del ciclone Harry lasciando dietro di sé una scia di danni strutturali, ferite ambientali e profonde preoccupazioni per il futuro immediato dei territori a partire dalla stagione turistica ormai vicina.

Una ferita aperta, che ha colpito il tessuto urbano e infrastrutturale e che rischia di pesare sull’economia locale, sull’occupazione e sull’immagine stessa della Sicilia, senza che l’informazione nazionale abbia restituito con la dovuta forza la portata reale di quanto accaduto.

La scelta del Gruppo Radenza

Di fronte a questa emergenza, Coop Gruppo Radenza sceglie di non limitarsi alla solidarietà formale, ma di trasformare l’attenzione in azione concreta, assumendosi fino in fondo quella responsabilità sociale che da sempre è parte integrante dello spirito e dei valori Coop. L’impresa non è solo un soggetto economico, ma un attore sociale. E Coop, per sua natura, è una comunità nella quale anche i cittadini possono partecipare attivamente ed essere protagonisti di scelte rivolte al territorio.

5% della spesa per la ricostruzione

Per questo motivo Coop Gruppo Radenza lancia un’iniziativa solidale che unisce impegno imprenditoriale e partecipazione collettiva: il 5% del valore dei prodotti a marchio Coop acquistati nei punti vendita siciliani dai sottoscrittori della Coop Card dal 26 gennaio al 28 febbraio sarà destinato ad iniziative e progetti di supporto, ripristino e ricostruzione nelle aree colpite dal ciclone Harry promossi da istituzioni ed organizzazioni individuati dall’Associazione Siciliana Consumatori Consapevoli, l’organizzazione alla quale aderiscono le oltre 250.000 persone che hanno sottoscritto la Coop Card.

Coop Radenza ha scelto di esserci

Un gesto concreto, quotidiano, accessibile a tutti. Un modo per trasformare un atto semplice, fare la spesa, in un atto di cura verso la propria terra.

“Perché, sostiene Danilo Radenza, Amministratore delegato del gruppo Radenza master Coop alleanza 3.0 in Sicilia, fare impresa non è un concetto puramente astratto ed economico ma una pratica che vive nelle scelte concrete di ogni giorno verso il proprio territorio”. Coop Gruppo Radenza ha scelto di esserci. Ora, insieme, è il momento di ricostruire.