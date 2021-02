Il calendario delle bellezze iblee

Concluso il concorso Fotografico “DODICI” con la realizzazione del Calendario Ibleo

Il calendario sarà donato alle amministrazioni locali: prima tappa è stata la Città di Comiso

L’obiettivo è quello di rilanciare il settore culturale promuovendo il dialogo tra pubblico e privato

È ormai concluso il concorso fotografico “DODICI”, volto alla realizzazione del calendario evocativo delle bellezze dei 12 Comuni iblei: Comiso è stata la prima città che ha ricevuto il contributo artistico. L’iniziativa culturale, svoltasi presso i canali social e che ha raccolto oltre 500 scatti rappresentativi del territorio, ha avuto come protagoniste le città di Ragusa, Acate, Chiaramonte Gulfi, Comiso, Giarratana, Ispica, Modica, Monterosso Almo, Pozzallo, Santa Croce Camerina, Scicli e Vittoria.

“Con il concorso fotografico “DODICI” e la creazione di un calendario rappresentativo delle bellezze iblee” – ha commentato il Presidente del Circolo Asa25, Davide Martorana- “abbiamo voluto sostenere l’Arte proprio in un periodo così difficile per il settore culturale. Infatti, la volontà di donare il calendario alle amministrazioni locali nasce dall’esigenza di dare un segnale positivo, di vicinanza e di sostegno, all’intera filiera! Il nostro monito è quello di unirsi in rete, di promuovere il dialogo tra pubblico e privato, e di condividere nobili iniziative per la ripartenza del territorio”

Il progetto “DODICI”, dopo la prima tappa di Comiso, continuerà ad essere donato alle rappresentanze degli Enti e amministrazioni locali.

A seguito della consegna dell’iniziativa “DODICI” il sindaco Maria Rita Schembari ha così commentato: “Saluto con vivo piacere la realizzazione di questo artistico calendario della provincia iblea, perché rappresenta un colto strumento per far conoscere le attrattive del nostro territorio. Attraverso chiese, palazzi, piazze, personaggi e paesaggi si compie un viaggio in dodici tappe in luoghi che sprizzano suggestioni ed emozioni capaci di toccare le corde del cuore. Comiso e ogni altra città si racconta e si scopre, senza falsi pudori, all’osservatore attento e intelligente capace di apprezzare la genuina semplicità della bellezza di una terra ricca di storia e di cultura”,

“Ringraziamo il Circolo Fotografico Asa25 nella persona del suo presidente Davide Martorana e il direttore artistico di questa bella iniziativa, l’amico di Comiso Toni Campo” – ha dichiarato l’assessore Dante Di Trapani –“ perché ci hanno consentito, seppure in un periodo di particolare difficoltà causato dalla pandemia da coronavirus, di poter promuovere la nostra città attraverso un’istantanea della nostra concittadina Alessia Ferlante. Un calendario, il primo realizzato dal Circolo Fotografico Asa25 che apprezziamo molto e che negli anni futuri desideriamo sostenere ove si dovesse ripetere l’iniziativa perché anche questa è promozione concreta del territorio”.

Gli organizzatori dell’iniziativa sono stati il Circolo Fotografico Asa25 e Mediterranean Photography (MEPH), in collaborazione con l’Associazione di Promozione turistica “Sud Tourism”. A curare la direzione artistica è stato il noto professionista ibleo Toni Campo, il quale ha così commentato l’esperienza racchiusa nel calendario “DODICI” :“sfogliarlo significherà osservare i dintorni della Provincia di Ragusa con un punto di vista profondamente differente: è un viaggio emozionale, le cui tappe sono tese alla scoperta, nonchè a dare valore ai particolari non tanto descrittivi quanto poetici, volti a cogliere l’essenza di ogni singolo comune. Si tratta, pertanto, di un progetto ragionato e sensibile, soprattutto in questo periodo storico di confinamento e isolamento; è un messaggio dell’Arte che non si ferma e che merita di essere solo promossa e sostenuta”.