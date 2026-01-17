Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Ragusa ha intensificato nelle ultime ore i servizi di vigilanza su tutto il territorio di competenza, con l’obiettivo di contrastare i reati predatori e garantire una maggiore sicurezza sulle strade. L’operazione a largo raggio ha permesso di monitorare numerosi veicoli e persone, portando al ritiro di quattro patenti e al recupero di un ciclomotore provento di furto.

A Donnalucata, l’attenzione dei militari si è concentrata su uno scooter Piaggio 125 con due persone a bordo. I passeggeri, alla vista della pattuglia, hanno tentato di fuggire cambiando bruscamente direzione, ma sono stati prontamente raggiunti e bloccati. Dagli accertamenti sul numero di telaio è emerso che il mezzo era stato rubato mesi fa a Ispica e circolava con una targa appartenente a un altro ciclomotore. Il conducente, un ventinovenne tunisino residente a Scicli, è stato denunciato per ricettazione, mentre lo scooter è stato restituito al legittimo proprietario.

Il contrasto alla guida sotto l’effetto di alcol ha rappresentato un altro pilastro fondamentale dei controlli. Tra Modica e Marina di Modica, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile hanno fermato un quarantenne di Comiso e un trentanovenne modicano: entrambi, sottoposti all’alcoltest, hanno mostrato tassi alcolemici superiori ai limiti consentiti. Per i due uomini è scattata la denuncia e il ritiro immediato del titolo di guida, ora al vaglio della Prefettura per la successiva sospensione.

Sempre i militari dell’Aliquota Radiomobile sono intervenuti lungo la statale 194 per un incidente autonomo. Un quarantenne albanese, residente a Modica, ha perso il controllo della propria vettura schiantandosi contro un muretto a secco. Anche in questo caso, gli esiti degli accertamenti hanno confermato lo stato di alterazione alcolica dell’uomo, con conseguente denuncia e ritiro della patente.

Infine, un intervento tempestivo si è reso necessario sulla provinciale 25 che collega Ragusa a Marina di Ragusa. Dopo una segnalazione giunta al 112 riguardo un’auto che procedeva zigzagando a velocità sostenuta, i Carabinieri hanno intercettato una Fiat Punto in contrada Gatto Corvino. A bordo si trovava un ventiseienne marocchino e, nell’abitacolo, sono state rinvenute diverse bottiglie di alcolici già vuote. Il giovane, in qualità di neopatentato, si è rifiutato di sottoporsi all’accertamento etilometrico: una scelta che ha comportato la denuncia per rifiuto, il sequestro del veicolo e il ritiro della patente di guida.