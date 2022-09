A Scicli i carabinieri della compagnia di Modica, hanno arrestato un uomo che aveva oltre 2 kg di marijuana e hanno denunciato il fratello che aveva una pianta di marijuana. Il servizio di controllo è poi proseguito nel centro storico di Scicli a Piazza Italia e Largo Gramsci, dove è stato sequestrato hashish. In totale sono stati sequestrati oltre 3 kg di marijuana.

Arresti anche a Catania

Due presunti pusher sono stati arrestati dai poliziotti a Catania. Entrambi sono stati individuati nel corso di alcuni specifici controlli e arrestati in due distinte operazioni. Ad essere scattate perquisizioni nelle loro auto e automobili, ad essere stati trovati complessivamente oltre 200 grammi di cocaina, in parte già suddivisa, ma anche materiale per la pesatura e il confezionamento della sostanza stupefacente. Sono scattate le manette ai loro polsi ed il Gip ha convalidato la misura cautelare.

La prima operazione

La polizia di Stato ha arrestato C.G., 32 anni, ed S.S.G., 19 anni, colti in flagranza di reato e accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Si è trattato di due stinti operazioni che sono scattate nel corso delle ordinarie e periodiche attività finalizzate a contenere e reprimere il fenomeno dell’illecita cessione di sostanze stupefacenti. In questo contesto gli agenti della squadra mobile eseguivano una perquisizione all’interno dell’appartamento di C.G. che veniva estesa all’autovettura in uso a lui stesso, nel cui abitacolo si rinveniva e sequestrava sostanza stupefacente del tipo cocaina.

Droga pronta per la vendita

La droga è stata trovata già suddivisa in 44 dosi per la immediata cessione. Inoltre c’era anche un involucro contenente la stessa sostanza non ancora suddivisa, oltre ad un bilancino di precisione. In un’altra e diversa operazione, poliziotti appartenenti all’unità dei Falchi sottoponeva a controllo anche S.S.G., il quale veniva trovato in possesso di una dose di sostanza stupefacente del tipo cocaina ed una banconota da 20 euro.

L’altra perquisizione

La successiva attività di ricerca effettuata all’interno dell’abitazione del diciannovenne catanese sortiva esito positivo, in quanto veniva rinvenuta e sequestrata sostanza stupefacente dello stesso tipo per un peso di circa 130 grammi, oltre al materiale per la pesatura e il confezionamento dello stupefacente in dosi. In considerazione della tipologia e della quantità di sostanza stupefacente rinvenuta e sequestrata, entrambi i giovani venivano arrestati. Le misure cautelari sono state convalidate dal giudice per le indagini preliminari.