Nella caserma dei carabinieri di Comiso, il comandante provinciale di Ragusa, colonnello Carmine Rosciano, ha consegnato un encomio semplice al brigadiere Angelo Sebastiano Zuppardo, in servizio nella locale stazione. L’onorificenza è stata concessa dal comandante della legione carabinieri Sicilia, generale di divisione Ubaldo Del Monaco.

Il salvataggio durante il maltempo

Il riconoscimento premia l’intervento compiuto il 7 novembre 2025 insieme a un allievo maresciallo in tirocinio. Durante un servizio di pattuglia lungo corso Vittorio Emanuele, in forte pioggia, i due militari avevano notato un’anziana trascinata sotto un’auto dalla corrente in un tratto in pendenza, riuscendo a sottrarla all’annegamento nonostante le difficoltà e il rischio personale.

Il compiacimento dei vertici

Nel corso della cerimonia, il comandante provinciale ha rivolto un plauso al brigadiere premiato per l’esito dell’operazione di soccorso.
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