Indagini dei carabinieri

Incidente mortale in Sicilia. Un uomo si è schiantato contro un palo con la sua auto ed è morto.

E’ accaduto in via Napoli, all’altezza del civico 155, a Pozzallo, in provincia di Ragusa. La vittima è Carmelo Sigona, di 46 anni.

Era alla guida di una Renault Clio, quando per un improvviso un malore è finito fuori strada e si è schiantato contro un palo.

I sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. I carabinieri hanno effettuato i rilievi per capire la dinamica dell’incidente.