Una violenta ed improvvisa grandinata ha colpito nel pomeriggio odierno il territorio ibleo, causando l’interruzione della circolazione stradale lungo la strada provinciale 10. Il tratto maggiormente interessato dal fenomeno atmosferico è quello in corrispondenza dell’incrocio tra Monterosso Almo e Chiaramonte Gulfi, dove l’accumulo di ghiaccio ha reso la carreggiata impraticabile per i veicoli in transito.













L’arteria stradale è stata temporaneamente chiusa al traffico per garantire la sicurezza degli utenti e permettere le operazioni di soccorso. Sul posto sono intervenute tempestivamente le squadre dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Ragusa, impegnate nel fornire assistenza a diversi automobilisti rimasti in panne a causa del fondo stradale scivoloso e della scarsa visibilità durante l’evento meteorologico.

La gestione della viabilità e i rilievi di rito sono affidati agli agenti della Polizia e della Polizia Municipale di Ragusa, presenti sul luogo per deviare il flusso veicolare su percorsi alternativi. Si attende l’arrivo dei mezzi della Provincia, incaricati di rimuovere lo strato di grandine e i detriti dalla sede stradale per ripristinare le normali condizioni di percorribilità.

Al momento non si segnalano feriti gravi, ma le autorità raccomandano la massima prudenza e consigliano di evitare la zona fino alla completa riapertura del tratto stradale. Le operazioni di messa in sicurezza sono tuttora in corso.