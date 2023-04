L'esperienza raccontata in un video

La Terra Barocca è senza dubbio una delle destinazioni turistiche più affascinanti e suggestive della Sicilia. Non hanno dubbi i tre travel blogger olandesi che sono stati ospiti della prima fase del “Social Trip” promosso dalla Dmo Enjoy Barocco.

Tim Vermeer (di ciatotutti.nl), Shauna Mols (di expeditieaardbol.nl) e Anne Claessens (di reisjevrij.nl), hanno vissuto una straordinaria esperienza di cinque giorni nella Terra Barocca, scoprendo le meraviglie della destinazione turistica unica proprio durante la Settimana Santa. Riti, funzioni, feste di popolo che, assieme a monumenti barocchi, a prodotti enogastronomici d’eccellenza e ad una straordinaria accoglienza, hanno conquistato l’interesse dei travel blogger stranieri.

La visita

In più giornate hanno visitato i territori dei Comuni di Ragusa, Modica, Scicli, Ispica e Santa Croce Camerina che fanno parte del GAL Terra Barocca, scoprendo tradizioni secolari, le famose celebrazioni religiose e le prelibatezze gastronomiche. Enjoy Barocco ha invitato i travel blogger olandesi a scoprire la bellezza dei monumenti barocchi, la storia e la cultura di questa terra, ma anche a gustare le specialità culinarie tipiche della zona.

Il social trip

Durante il “Social Trip”, i partecipanti hanno avuto modo di assistere alla Madonna Vasa Vasa a Modica, l’emozionante celebrazione in cui la statua della Madonna lascia il manto nero a lutto non appena vede il Cristo Risorto per poi baciarlo tre volte grazie ad un particolare meccanismo azionato a mano. Hanno poi partecipato alla festa del Gioia a Scicli, una delle feste più belle della Sicilia, in cui la statua del Cristo Risorto viene portata in processione in un ritmo frenetico, tra continue e suggestive giravolte osservate da uno dei balconi di Scicli Albergo Diffuso.

Ma i travel blogger olandesi hanno anche avuto modo di scoprire le chiese e i monumenti barocchi divenuti Patrimonio dell’Umanità. Hanno inoltre potuto scoprire la gastronomia locale, un’altra delle attrazioni principali di questa terra, gustando le specialità culinarie tipiche della zona, come le “scacce”, i “pastizzi” di carne e le cassatelle di ricotta, realizzando il cioccolato di Modica nell’omonimo museo, assaggiando la ricotta calda dell’azienda Massari appena dopo la visita al Castello di Donnafugata o il tour tra i palazzi nobiliari del circuito Ibla 1860.

Un vero e proprio viaggio tra i sapori e i profumi della tradizione siciliana che i travel blogger hanno avuto modo di scoprire anche grazie ai partner, come Palazzo degli Antoci a Ragusa, con le sue ricche colazioni all’interno dei sontuosi saloni liberty, o ancora la rivisitata cucina della tradizione promossa dall’agriturismo Cozzo di Papaleo a Ragusa, con una straordinaria vista sul mare al tramonto, per poi godersi i riflessi della luna sul Mediterraneo, osservati dalla spiaggia esclusiva del Varo a mare a Punta Braccetto dopo una passeggiata sulle bici elettriche di Rasi Rent al porto turistico di Marina di Ragusa o di ebike motion tra i vicoli di Ibla. Hanno inoltre stimolato l’olfatto perdendosi tra i percorsi verdi e profumati dei Vivai del Valentino dove hanno anche partecipato, nelle collegate Dimore, ad un laboratorio sul pane, con farine e grani antichi.

I luoghi visitati

Dalle chiese barocche alle coste di spiaggia dorata, dal Convento di Santa Maria del Gesù a Modica, alla Fornace Penna a Scicli, da Cava Ispica agli storici palazzi nobiliari. I travel blogger olandesi hanno già in parte raccontato queste esperienze sui propri canali social ma presto scriveranno i propri articoli dando così ulteriore visibilità alla destinazione turistica unica. La Terra Barocca è un vero e proprio tesoro nascosto della Sicilia, che aspetta solo di essere scoperto. E grazie alla Dmo Enjoy Barocco, raggiungibile tramite www.enjoybarocco.com, e al primo “Social Trip”, c’è chi se ne è praticamente innamorato in pochi giorni.

