Il 21 e 22 luglio il Festival Verghiano torna nella prestigiosa cornice del Castello di Donnafugata per celebrare l’autentica memoria verista in uno dei luoghi più suggestivi della Sicilia.

Sotto la direzione artistica di Lorenzo Muscoso, regista e studioso dell’opera di Giovanni Verga, la manifestazione si conferma come un appuntamento culturale di rilievo nazionale, dedicato alla promozione della poetica verghiana attraverso linguaggi artistici contemporanei. L’edizione di quest’anno, prodotta dalla Dreamworld Pictures e Verga100 con un impegno che dura ormai da 15 anni divenendo punto di riferimento in Italia e all’estero, propone un calendario articolato che unisce teatro, musica d’autore, memoria dei luoghi e valorizzazione del territorio.

Il 21 luglio andrà in scena la prima assoluta di “Gramigna”, un adattamento scritto e diretto da Lorenzo Muscoso, pensato per esaltare la forza narrativa del Verismo attraverso un linguaggio scenico contemporaneo. Protagonisti saranno Jacopo Cavallaro, interprete noto al grande pubblico per le sue partecipazioni in produzioni televisive e cinematografiche di rilievo, tra cui “Il Capo dei Capi” e “Come un Delfino accanto a Raoul Bova, e Greta D’Antonio, attrice formatasi nell’ambito della grande tradizione teatrale dell’INDA di Siracusa. e tra gli interpreti di “I Fantasmi di Portopalo” con Beppe Fiorello. Ad accompagnare la performance saranno le musiche del Maestro Riccardo Gerbino, reduce da un’importante tournée europea, che curerà la tessitura sonora dell’evento.

Il 22 luglio, a grande richiesta, tornerà “Don Gesualdo”, con l’interpretazione straordinaria di Alessandro Sparacino. Dopo il successo riscosso in numerose città italiane e in Europa, lo spettacolo torna in scena in una tappa che rappresenta anche un preludio significativo al debutto del 6 settembre a Malta, presso lo storico e prestigioso Teatru Manoel. Opere entrambe scritte e dirette da Lorenzo Muscoso che conferma la sua visione autentica e originale verista essendo originario proprio dei luoghi delle novelle Accanto agli spettacoli teatrali, il Festival Verghiano promuoverà anche una riflessione sul territorio e sulla memoria dei luoghi. Nello spazio scenico sarà infatti allestita una mostra fotografica dedicata alla Cunziria nella sua dimensione storica, accompagnata dalla presentazione di un volume che ne ripercorre la metamorfosi: da antico borgo abbandonato dalla collettività a luogo di ricerca culturale e rigenerazione artistica.

Il progetto si collega, infatti, all’inaugurazione ufficiale del borgo prevista per il 4 luglio, nel continuo della visione artistica e culturale ideata e sviluppata da Lorenzo Muscoso, che negli anni ha lavorato concretamente al recupero materiale, alla valorizzazione e alla rinascita culturale della Cunziria, sottraendola all’abbandono e restituendole una funzione pubblica, artistica e identitaria. Un percorso portato avanti anche attraverso la collaborazione storica con la Base Americana di Sigonella, e oggi riconoscibile in un modello di rigenerazione territoriale e progettazione culturale che integra memoria storica, produzione artistica e sviluppo contemporaneo. La Cunziria, oggi, si configura come un vero e proprio concept culturale e come un know-how accademico e territoriale, documentato anche attraverso studi, ricerche e tesi di laurea. Un patrimonio progettuale articolato tra podcast, radio, merchandising, progetti multimediali, iniziative artistiche e attività di promozione culturale. Tra le iniziative, il primo Cunziria Festival, in programma il 31 luglio e l’1 agosto a Marina di Ragusa, in piena stagione estiva, che proporrà un focus con esperti e rappresentanti istituzionali sul rapporto tra uomo, ambiente, paesaggio e narrazione culturale. Altre importanti novità saranno il Tour de “Le Verghiane” nel territorio siciliano, che vedranno spettacoli il 9 agosto presso il Parco Archeologico di Kaukana, poi spettacoli anche su Siracusa e Catania, con collaborazioni internazionali e produzioni filmiche.

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