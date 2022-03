indagini della polizia

Notte di paura a Comiso, nel Ragusano, per lo scoppio di un vasto incendio in via Roma. Il rogo si è originato intorno all’1,30 da una macchina ma le fiamme si sono propagate velocemente, colpendo un’altra auto parcheggiata accanto: entrambe si trovavano a ridosso delle case ed il fumo, che si è sprigionato, è entrato negli appartamenti.

Intossicati

Alcune famiglie sono state costrette ad uscire e secondo alcune testimonianze ci sono degli intossicati. Le fiamme sono state spente dai vigili del fuoco che stanno provando a capire se si tratta di una azione dolosa ma il sospetto che il rogo sia stato scatenato da qualcuno è molto concreto.





Al lavoro ci sono gli agenti del commissariato di polizia di Comiso che hanno avviato le indagini per ricostruire quanto accaduto; sono stati sentiti dei residenti per accertare se hanno visto, in concomitanza con lo scoppio dell’incendio, alcune persone. Ci sarebbero anche le telecamere di sicurezza che potrebbero aver filmato delle sequenze del rogo, in ogni caso la polizia dirotterà le attenzioni sui proprietari delle auto date alle fiamme. Potrebbe essere uno dei due l’obiettivo degli attentatori ma non si esclude, comunque, la tesi del corto circuito.

