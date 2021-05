Incidente mortale a Ragusa, la vittima un giovane di 21 anni: il terzo morto in 24 ore

Ignazio Marchese di

09/05/2021

Tre vittime in tre incidenti stradali in Sicilia. Un giovane di 21 anni ha perso la vita, P.S. le sue iniziali, in un incidente avvenuto in via Archimede, nel centro di Ragusa. Ferito un altro giovane di 22 anni alla guida di una Fiat Punto, a bordo della quale viaggiava anche la vittima. L’auto, per cause non ancora accertate, è sbandata finendo contro una recinzione in ferro ai lati della carreggiata. Nell’incidente è rimasto ferito un altro giovane, un 22enne, D.M.A., che viaggiava sul sedile passeggero. Sul luogo della tragedia, per i rilievi, la Polizia stradale di Ragusa. La vittima e l’amico sono entrambi classe 1999. Una ragazzata, la loro, costata carissima. Ieri altri due morti in incidenti stradali. Un carabiniere di 25 anni, Davide Ciulla, in servizio alla tenenza di Ribera (Ag), è morto in seguito ad un incidente stradale che si è verificato lungo la strada statale 115, in territorio di Cattolica Eraclea (Ag). A scontrarsi, per cause ancora non chiare, sono state la motocicletta guidata dal giovane militare dell’Arma e una Fiat Punto: entrambi i mezzi viaggiavano sullo stesso senso di marcia, verso Ribera. Il corpo esanime del giovane militare è rimasto per terra, mentre la motocicletta è stata scaraventata a distanza. Sul posto, oltre all’ambulanza del 118 i cui sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso, si sono recate le pattuglie dei carabinieri e quella della Stradale dal distaccamento di Canicattì (Ag). L’altra vittima in un incidente lungo l’autostrada A19 Palermo-Catania. La vittima ha perso il controllo della propria vettura, che è uscita di strada. Il traffico, informa l’Anas, è rimasto provvisoriamente bloccato, in direzione Palermo, in prossimità del km 112,800 per effettuare i rilievi. La vittima è un giovane di 25 anni di Francavilla di Sicilia. Il giovane stava viaggiando a bordo della sua Renault Clio quando all’altezza del viadotto Ferrarelle, tra Enna e Caltanissetta, avrebbe perso il controllo del mezzo precipitando dal viadotto. La centrale del 118 di Caltanissetta ha inviato l’elisoccorso ma il venticinquenne, sbalzato fuori dal veicolo, sarebbe morto sul colpo. Attualmente sono in corso le indagini della Polizia Stradale di Enna per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

