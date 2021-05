L'auto è caduta dal viadotto

Incidente mortale sull’autostrada A19 “Palermo-Catania” nella zona di Caltanissetta il traffico è provvisoriamente bloccato, in direzione Palermo, in prossimità del km 112,800, per consentire alla polizia stradale di effettuare i rilievi in seguito ad un incidente avvenuto nel primo pomeriggio di oggi.

Un giovane di 26 anni ha perso la vita dopo essere uscito fuori strada con la sua auto. Il veicolo ha sfondato il guardrail precipitando sul viadotto.

Un volo di una ventina di metri che non ha lasciato scampo all’automobilista, morto sul colpo. Le indagini della sezione Polstrada di Catania sono alle prime battute.

È stato necessario l’Intervento dei vigili del fuoco per recuperare il corpo del giovane. Il traffico è provvisoriamente bloccato in direzione Palermo, per consentire i rilievi. Si attende l’arrivo del magistrato.

