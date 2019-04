Indaga la polizia

Incidente mortale ieri in Sicilia nel ragusano. La vittima un esponente di spicco della Stidda siciliana. In corso le indagini della polizia di Stato, sul posto assieme alla Polizia provinciale e ai mezzi di soccorso.

Si tratta di Mario Campailla, 57 anni, detto ‘saponetta’, pluripregiudicato e già indicato dalla Direzione nazionale antimafia quale esponente di spicco della riorganizzazione della Stidda a Comiso.

L’uomo, al quale era stata revocata la patente di guida e che aveva il permesso di spostarsi dagli arresti domiciliari entro orari prestabiliti, stava percorrendo a bordo di uno scooter la strada che collega Santa Croce Camerina a Comiso. Avrebbe perso il controllo del mezzo. Sbalzato dalla sella avrebbe sbattuto violentemente il capo perdendo la vita. L’uomo è finito su un muretto di pietra. Non si sa se per scansare un ostacolo, o per un malore o per un guasto alla moto.

Saranno le indagini a stabilire cosa sia successo sulla strada per Comiso.