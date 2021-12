Aveva 45 anni e nella sua carriera è stato anche alla Nasa

Giovanni Occhipinti è la vittima dell’incidente sulla Ragusa-Catania che si è verificato ieri all’altezza di Vizzini. Aveva 45 anni, ragusano, ed era docente di fisica all’università Sorbona di Parigi.

Occhipinti era a bordo della sua auto, una C3 che per cause ancora in fase di accertamento si è scontrata contro una Opel Meriva poco prima del distributore di benzina. Il sinistro ha provocato altri tre feriti.

Chi era il giovane docente

Viveva in Francia Giovanni Occhipinti e nel 2013 aveva ricevuto il premio Ragusani nel mondo, che in quell’anno celebrò la sua 19ma edizione. Era considerato uno degli studiosi di geofisica teorica più apprezzati in ambito internazionale.

Come tanti talenti siciliani è stato “costretto” ad andare all’estero per trovare la sua reale dimensione professionale. Geofisico con la passione dello studio dei segnali premonitori dei fenomeni tellurici e degli tsunami con nuove tecniche spaziali.

Il suo percorso

Era nato a Ragusa nel 1976, dopo aver eccelso nelle materie di matematica e fisica al liceo scientifico Enrico Fermi, Occhipinti ha approfondito i suoi studi alla facoltà di Fisica dell’Università di Bologna dove decide di orientarsi verso la geofisica teorica. Prima ha frequentato l’Institut de Physique du Globe de Paris durante un anno di Erasmus a Parigi.

É proprio in quest’istituto parigino che ha proseguito i propri studi con un dottorato di ricerca che gli permette di dimostrare la possibilità d’osservare gli tsunami e i terremoti dallo spazio con tecniche radar e satellitari basandosi sui dati del terremoto di Sumatra del 2004.

Le tappe alla Nasa ed in California

Poi è stato alla Nasa e al California Institut of Technology dove ha continuato i propri studi sulla disciplina tra la fine del 2006 e il 2009.

Occhipinti era professore associato all’Università di Paris e continuava le proprie ricerche all’Institut de Physique du Globe de Paris e all’Office National d’Études et Recherches Aérospatiales, dove dirigeva con entusiasmo il lavoro di giovani studenti in tesi di laurea e dottorato.