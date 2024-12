Scicli piange la scomparsa di Valerio Pacetto, il giovane di 17 anni rimasto vittima di un grave incidente stradale lo scorso 20 agosto. Dopo quattro mesi di lotta tra la vita e la morte al Policlinico di Catania, il ragazzo si è spento nel pomeriggio, lasciando la comunità sgomenta.

L’incidente e il ricovero

Il tragico incidente avvenne in contrada “Balatelle”, sulla strada che collega Scicli a Cava d’Aliga, intorno alle 21.30. Valerio, a bordo del suo scooter, stava rientrando a casa quando si è scontrato con un’automobile guidata da un altro giovane. Le sue condizioni sono apparse subito critiche, tanto da richiedere il trasferimento dall’ospedale Maggiore-Nino Baglieri di Modica al Policlinico di Catania.

Scicli unita nella speranza e nel dolore

Per quattro mesi, l’intera città di Scicli ha sperato in una sua ripresa, unendosi al dolore della famiglia Pacetto, molto conosciuta e stimata nella comunità. Le preghiere e l’affetto non sono purtroppo bastati a evitare il tragico epilogo.

L’ultimo saluto a Valerio

La salma di Valerio è attesa a Scicli nella giornata di domani. La veglia funebre si terrà presso l’abitazione di famiglia, a cui seguiranno i funerali. Un ultimo saluto a un ragazzo solare, amante dei cavalli, ricordato per la sua bontà d’animo. Una giovane vita spezzata troppo presto sulla strada di contrada “Balatelle”, un percorso che Valerio aveva affrontato innumerevoli volte

Incidente sulla Palermo-Catania coinvolge tre mezzi, due persone ferite

Incidente stradale sull’autostrada Palermo Catania, all’altezza di Trabia. L’autostrada è chiusa in entrambe le direzioni, dal chilometro 19,900 al chilometro 25,700. L’incidente ha coinvolto due auto e un camion. Ci sono due persone ferite. Sono presenti gli agenti della polizia stradale e le squadre Anas per la gestione del traffico.

“A causa di un incidente stradale – dice l’Anas – momentaneamente chiusa, in entrambe le direzioni, la A19 “Palermo – Catania” dal km 19,900 al km 25,700 all’altezza di Trabia. Nel sinistro, che ha coinvolto due veicoli leggeri e un mezzo pesante, si registrano due feriti”.

Anas sul posto

“Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile”.