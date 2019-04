La vittima indossava regolarmente il casco

Un grave incidente stradale ieri ha coinvolto un’auto e una moto lungo la strada che da Modica porta a Marina di Modica in provincia di Ragusa.

Come scrive ragusaoggi.it, l’auto, per cause ancora da accertare, si è scontrata con uno scooter e il giovane motociclista, nonostante indossasse il casco, avrebbe riportato un grave trauma cranico.

Immediato l’intervento dei soccorsi e delle forze dell’ordine. Il giovane è stato trasportato in ospedale e si trova attualmente in prognosi riservata.

