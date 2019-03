ha battuto in finale l'allianza geas sesto san giovanni

La Passalacqua Ragusa ha vinto la Coppa Italia di Basket 2019 battendo in finale l’Allianz Geas Sesto San Giovanni nella quale milita la palermitana Cocca Verona che si è distinta per impegno e determinazione, durante tutto il torneo, fino alla finale.

Le siciliane hanno sconfitto l’Allianz Sesto San Giovanni per 77-61 al termine di una finale assai sofferta. Si tratta del secondo trionfo nella storia per Ragusa, dopo la vittoria nel 2016; mentre per Sesto San Giovanni si interrompe un cammino comunque straordinario. Il Geas ha stupito tantissimo per la bravura e la grande tattica delle sue giocatrici.

Il match si rivela subito molto combattuto, a motivo della sua importanza. L’Allianz Geas Sesto San Giovanni parte a tutto sprint con Loyd, Williams, Ercoli, Brunner e la capitana Giulia Arturi.

La Passalacqua Ragusa risponde bene con Soli, Harmon, Hamby, Kuster e Consolini.

