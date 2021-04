indagine dei carabinieri

Arrestato a Scicli un latitante

E’ un albanese condannato all’ergastolo in Inghilterra

E’ a capo di una banda dedita al traffico di droga

Dopo la sentenza è scappato

Sono stati i carabinieri a scovarlo

I carabinieri della Tenenza di Scicli hanno tratto in arresto un latitante internazionale, Vegim Sokoli, 25 anni, di origini albanesi, condannato all’ergastolo in Inghilterra in quanto ritenuto ai vertici di una organizzazione dedita al traffico di droga nell’est di Londra.

Trovato a Scicli

Nelle settimane scorse, i militari hanno avuto informazioni sulla sua presenza fino a scoprire, grazie alla collaborazione con la polizia inglese, che si trattava di un ricercato, su cui pendeva un mandato di cattura internazionale.

I pedinamenti

I carabinieri hanno messo sotto osservazione il giovane che, secondo quanto riferito dalla Compagnia di Modica, nel corso di un controllo, aveva anche fornito false generalità agli inquirenti. Attraverso i terminali in uso alle forze dell’ordine, gli agenti della polizia di Manchester hanno segnalato che si trattava di un cittadino di origine albanese fuggito dall’Inghilterra dal 2019, poiché era stato oggetto di una complessa indagine in materia di traffico di stupefacenti nella zona di Southend e Bromley.

“In sintesi, il giovane aveva rivestito un ruolo apicale in un’organizzazione di trafficanti di droga basata nel sud est di Londra, ed era sfuggito alla cattura, ed il tribunale londinese aveva emesso a suo carico la condanna all’ergastolo” fanno sapere i carabinieri della Compagnia di Modica.

Arresto ed estradizione

E’ stato tratto in arresto ed accompagnato in carcere per le successive pratiche di estradizione che saranno curate dalla Corte d’appello di Catania e dal Ministero della Giustizia.