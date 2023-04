Il drammatico scontro nel ragusano nel 2021

Chiesto il processo per il giovane automobilista che avrebbe causato un terribile incidente mortale nel 2021 nel Ragusano. A perdere la vita sulla statale 194 a Modica un camionista, Daniele Caschetto. Secondo le prime perizie un’auto avrebbe invaso la corsia opposta e causato il terribile frontale avvenuto il 21 dicembre di due anni fa. I capi di accusa formulati sono di omicidio stradale e lesioni.

Fissata l’udienza preliminare

Il pubblico ministero della Procura di Ragusa, Santo Fornasier, ha chiesto il rinvio a giudizio per G.G., 23 anni di Modica, quindi di mandarlo a processo per quell’incidente. Era lui alla guida del Doblò che pare abbia invaso la corsia opposta provocando lo scontro frontale con il camion guidato dalla vittima, 45 anni anche lui di Modica. Il Gip del tribunale, Ivano Infarinato, ha fissato per il 9 giugno l’udienza preliminare per stabilire se rinviare a giudizio il giovane. La famiglia della vittima è assistita dallo Studio3A-Valore S.p.A. e dall’avvocato Alfredo Vinciguerra del foro di Ragusa.

La ricostruzione dell’incidente

Il drammatico sinistro ricostruito nei dettagli dall’ingegnere Roberto Piccitto, il consulente tecnico d’ufficio della Procura. Incaricato di una perizia cinematica per stabilire nel dettaglio la dinamica, le cause e tutte le responsabilità dei tragici fatti. Alle operazioni peritali ha partecipato anche l’analista ricostruttore Gaetano Centamore quale consulente tecnico per la parte offesa. G. G. viaggiava sulla 194 in direzione Modica alla guida di un Fiat Doblò, a una velocità stimata “non inferiore ai 65 km/h” laddove il limite è fissato a 50.

Giunto in prossimità del chilometro 98+100, in corrispondenza di una curva a destra, avrebbe invaso l’opposta corsia di marcia. In questo modo è andato ad impattare sulla ruota anteriore destra con l’autoarticolato condotto da Caschetto. A causa dell’impatto il camionista avrebbe perso il controllo del suo mezzo pesante che ha a sua volta invaso la corsia opposta e ha avuto la sventura di scontrarsi frontalmente con un altro autoarticolato.

La fase del soccorso

I vigili del fuoco sul luogo dell’incidente avevano lavorato a lungo per estrarre la vittima dalle lamiere contorte della cabina del suo camion. Sul posto intervenne anche l’elisoccorso per un eventuale trasporto all’ospedale ma purtroppo i medici non hanno potuto che constatare il decesso sul posto.

