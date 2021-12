a modica

Chiedevano ai parenti che si recavano in visita di esibire il Green pass per accedere alla struttura, ma tre operatori sanitari e il titolare della casa albergo ne erano sprovvisti. La scoperta dei carabinieri di Modica, in provincia di Ragusa.

Il blitz nella Rsa per anziani

I carabinieri della compagnia di Modica, nell’ambito di una campagna di ispezioni e controlli sulle residenze sanitarie assistenziali per anziani, hanno sanzionato le 4 persone perché prive del certificato di avvenuta vaccinazione.

Durante dell’attività nella casa albergo per anziani militari dell’Arma hanno trovato tre dipendenti e il titolare della struttura senza il previsto ‘certificato verde’.

Pizzaiolo senza green pass nel Catanese

Pochi giorni fa i carabinieri della compagnia di Randazzo (CT) hanno multato i titolari di due locali per il mancato rispetto delle norme anticovid. In un ristorante a Randazzo è stato sorpreso il pizzaiolo che non aveva il green pass.

Multa anche a un bar di Bronte dove alcuni clienti stavano prendendo il caffè senza avere la certificazione caccinale. I titolari dei due esercizi commerciali sono stati sanzionati amministrativamente per omesso controllo. Sono 103 le attività commerciali e 383 le persone che sono state controllate.

Il super green pass

Una misura contenuta nell’ultimo decreto del Governo è l’estensione del pass rafforzato a settori che fino ad oggi ne erano esclusi. Fino alla conclusione dello stato di emergenza, previsto al momento per il 31 marzo, potranno prendere il caffè o mangiare al bancone solo i vaccinati e i guariti: il decreto prevede infatti l’obbligo del super green pass anche per i servizi di “ristorazione al banco”, mentre fino ad oggi bastava il pass base.

Ma il pass rafforzato, a partire dal 30 dicembre, è esteso anche a musei e luoghi di cultura, a piscine, palestre e sport di squadra, ai centri benessere e ai centri termali, ai centri culturali, sociali e ricreativi, alle sale gioco, sale bingo e casinò. Non si potrà più entrare con il solo tampone. Per accedere a Rsa e hospice, invece, si dovrà aver fatto il booster oppure, se si hanno solo due dosi, bisognerà fare anche il tampone.