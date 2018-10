Al km 28 della statale "Ragusana"

Un privato cittadino che percorre quotidianamente la Ragusa-Catania per ragioni di lavoro, ha condiviso sulla sua pagina Facebook foto e video che testimonierebbero un possibile avvallamento in un viadotto in corrispondenza di uno dei piloni al km 28 della statale “Ragusana”.

Segnalazioni del possibile pericolo sono state fatte all’Anas, e, tra l’altro, come scrive ragusaoggi.it, nelle vicinanze del luogo segnalato sono già in corso dei lavori e i controlli potrebbero essere avviati con relativa facilità.

Della vicenda si è interessato anche il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, Giovanni Gurrieri, che chiede al sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, di farsi portavoce nella richiesta di controllo della sicurezza del viadotto. “Se ci sono piloni inclinati – ha detto Gurrieri – allora l’Anas farebbe bene ad intervenire immediatamente per le attività che si rendono necessarie. Chiederò al sindaco di sollecitare l’Anas affinché si possa scongiurare qualsivoglia pericolo”.

