La prematura scomparsa

Il comune di Pozzallo è in lutto per la prematura scomparsa di Dennis Zafarana, un ragazzo di soli 15 anni. La comunità si stringe attorno alla famiglia del giovane per commemorare la sua vita e il suo tragico destino. Verranno celebrati i funerali del giovane giorno 2 maggio presso la chiesa madre madonna del rosario. Non sono ancora chiare le circostanze della morte di Dennis. A dare il triste annuncio i genitori, Mamma Stefania e papà Vincenzo.

Dennis viene ricordato come un ragazzo solare e pieno di vita, amato da tutti coloro che lo conoscevano. La notizia della sua morte ha scosso profondamente la cittadina lasciando un vuoto incolmabile nei cuori di parenti, amici e conoscenti.

Il ricordo sui social

“Ciao mio piccolo dennis finalmente sei nelle braccia della tua madonnina sei volato troppo presto vita mia ancora avevi una vita che dovevi vivere invece il tuo destino e stato troppo crudele con te hai sofferto troppo ora vola più in alto che vuoi vita mia.

lassù finalmente hai trovato la nonna che ti tiene nelle sue braccia e non ti farà più soffrire ora corri felice gioca con il pallone che amavi tantissimi. Qui hai lasciato tantissimi ricordi bellissimi a ognuno di noi sarai per sempre nel mio cuore ogni cosa che guardo ci sei sempre tu. Dennis sei stato un bambino fortissimo ora il tuo compito è di stare accanto a tua mamma e tuo papà Mattia e la piccola Siria Zafarana dagli tantissima forza di andare avanti. Ti saluto mio piccolo angioletto la tua battaglia è finita ora vivi tutte le cose che non hai potuto fare qui. Vola verso arcobaleno che ci sono tantissimi colori, dopo una tempesta vola in alto che puoi la tua battaglia l hai vinta grandissimo guerriero anche che non doveva andare così. Oggi sarai la mia stella. Ciao Denni” – ha scritto un utente sui social -.

In tanti, hanno voluto stringersi attorno alla famiglia del ragazzo, lasciando un pensiero sulla bacheca di Facebook della mamma del piccolo: “Non ci sono parole che possano dare conforto ad una madre per la perdita di un figlio. – ha scritto Giovannella – ma le mie preghiere vanno a te Santissima Maria, madre di tutte le madri, tu che hai sofferto per la morte di tuo figlio Gesù! Tu che puoi aiuta questa famiglia, abbraccia la sua mamma forte forte a te e aiutala in questo percorso che sta affrontando. Ti abbraccio forte forte anche io. Sono molto addolorata”.

Anna invece Anna che scrive: “Cara Stefania Chiarelli tu mamma speciale di una creatura altrettanto speciale. Tu con il tuo immenso amore sei stata forza per lui e lui adesso dal paradiso sarà forza per te per affrontare tutto questo il tuo angioletto sarà sempre vicino a te. Riposa in pace piccolo guerriero. Condoglianze a tutti voi in famiglia”.

