Il 19 Aprile 2024 dalle 9 alle 13. 30 si terrà a Villa Zito, sede della Fondazione Sicilia, un evento dal titolo “Ambasciatori della prevenzione”.

L’Associazione Serena a Palermo, costituita secondo i principi e gli obiettivi previsti dal Movimento di opinione europeo “Europa Donna”, è rivolta alle donne operate al seno e ad i suoi familiari per riacquistare la serenità perduta. Promuove la diagnosi precoce e l’educazione sanitaria relativa alla tematica del tumore della mammella nella sua globalità, promuove lo scambio di informazioni corrette e aggiornate con l’obiettivo di una migliore qualità di cure e di vita.

L’ Associazione Serena a Palermo, guidata dalla Presidente Carmela Amato, è capofila di accordi con i Responsabili dei centri Screening e le Associazioni della Regione Sicilia aderenti alla Delegazione di Europa Donna, che ha firmato un accordo- Protocollo d’intesa con il Dasor al fine di stabilire gli ambiti di intervento e le modalità di collaborazione a supporto delle azioni del Piano Aziendale di Prevenzione e Screening.

Lo screening

Il “PNP 2020-2025 Screening mammografico, anche in considerazione della pandemia COVID-19, ha sottolineato che l’approccio interdisciplinare e transdisciplinare tra ricercatori e professionisti è cruciale per la prevenzione dei tumori. Occorre implementare le relazioni con altri portatori di interesse come gli Enti del terzo settore al fine di recepire i fabbisogni degli utenti e condividere azioni finalizzate a garantire non solo un’offerta di qualità, ma anche livelli informativi e comunicativi adeguati alle esigenze dei cittadini”.

L’ Associazione Serena a Palermo da diversi anni svolge iniziative di sensibilizzazione e orientamento agli screening oncologici e di collaborazione con la A.S.P. di Palermo e il Coordinamento degli Screening Oncologici, con cui ha condiviso l’attività relativa al protocollo d’intesa con l’Ufficio Regionale Scolastico con un “Progetto didattico per la formazione e informazione sulla prevenzione dei tumori della mammella, orientamento agli screening oncologici e ai percorsi diagnostici e terapeutici, rivolto alle classi IV e V delle scuole di II grado di Palermo e Provincia. L’evento odierno è conclusivo della formazione permanente dei soci. Sono stati coinvolti gli studenti, i Referenti alla salute e i Dirigenti Scolastici protagonisti del cambiamento con valore cognitivo-educativo.

Il percorso

Con il Liceo Classico Vittorio Emanuele è stato realizzato un Percorso per le competenze trasversali di orientamento, alternanza scuola-lavoro (P.C.T.O) e un prodotto editoriale finale di restituzione, con il quale, dalla reciproca collaborazione con altre scuole, sono state condivise e promosse iniziative di miglioramento dell’adesione agli screening oncologici quali “Ambasciatori della prevenzione”.

Alle 9,00, dopo il saluto delle Autorità, verrà consegnato il Premio Marzia Zambito, una Borsa di studio alla 1° classificata della selezione per il Master di Psico-oncologia presso l’Università Kore di Enna. Si entrerà nel merito della giornata dedicata al miglioramento dell’adesione agli screening oncologici e all’orientamento ai percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali (P.D.T.A.) realizzati nelle Breast Unit, coerenti con le linee guida nazionali. Seguirà la Tavola rotonda sui farmaci innovativi con indicazioni sulle modalità di erogazione. Le Tavole rotonde sono aperte ai professionisti e cittadini presenti. A conclusione dell’evento la Curatrice della Mostra introdurrà alle opere di E. De Maria Bergler. Il M° F. Nicolosi, violinista, si esibirà durante l’evento.