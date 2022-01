Raccolti in due mesi quasi 179mila euro

Falck Renewables si è aggiudicata il premio UnipolSai “L’Italia che verrà”, nell’ambito “Territorio”, per l’iniziativa di crowdfunding lanciata lo scorso ottobre per il finanziamento del progetto agrivoltaico di Scicli, in provincia di Ragusa. Il premio valorizza le imprese italiane virtuose che lavorano per progettare e realizzare il futuro sostenibile del Paese.

Riconoscimento per la promozione contesto

L’iniziativa di Falck Renewables è stata premiata per la capacità di promuovere e valorizzare il contesto economico, sociale, culturale e geografico in cui opera, offrendo alle comunità locali la possibilità di contribuire alla transizione energetica e allo sviluppo delle rinnovabili nel proprio territorio e di partecipare alla raccolta del valore generato dall’impianto agrivoltaico, con rendimenti annui fino al 6%.

Raccolti in due mesi quasi 179mila euro

In 60 giorni, la campagna, ora conclusa, ha raccolto 178.861 euro da un totale di 68 investitori, superando di gran lunga l’obiettivo iniziale di 100mila euro. Il totale raccolto andrà a finanziare parte della costruzione dell’impianto agrivoltaico di Scicli (9,7 MW), in località Landolina.

Il parco – con inizio dei lavori di costruzione previsto nel corso del primo trimestre del 2022 – combinerà produzione agro-zootecnica ed energia rinnovabile, massimizzando l’efficienza di uso del suolo, con la messa a dimora di colture autoctone. L’impianto sorgerà su terreni lasciati incolti nell’ultimo ventennio e produrrà nuova occupazione, anche in ambito agricolo.

Tortora “Premio risultato del nostro impegno con e per comunità locali”

Il premio è stato consegnato questa mattina ai rappresentanti di Falck Renewables, in un evento dedicato, organizzato da UnipolSai a Bologna.

“Questo premio è il risultato del nostro impegno per e con le comunità locali – ha commentato Fabrizio Tortora, responsabile sviluppo di Falck Renewables – Abbiamo raggiunto un grande successo con la nostra prima iniziativa di lending crowdfunding, ottenendo un risultato ben oltre le aspettative in un territorio, quello siciliano, sul quale puntiamo molto per lo sviluppo di nuovi impianti rinnovabili. Questo premio è un riconoscimento importante e ben interpreta il nostro modello di sostenibilità, che mette al centro di ogni nostro progetto la creazione duratura di valore condiviso con le comunità locali”.