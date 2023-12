Premiazione a Palazzo Montecitorio, a Roma

Cento le aziende presenti ieri, 30 novembre, alla nona edizione del Premio d’Eccellenza “100 Eccellenze Italiane”, a Palazzo Montecitorio, sede della Camera dei Deputati a Roma.

L’iniziativa, organizzata dall’associazione culturale Liber in collaborazione con la casa editrice Rde dell’editore Riccardo Dell’Anna, ogni anno rende merito a cento protagonisti di eccellenza tra personalità enti e aziende che con la loro storia e il loro operato hanno raggiunto risultati prestigiosi nei rispettivi campi di appartenenza.

Tra queste l’azienda vittoriese Promotergroup S.p.A., un’azienda con oltre 15 anni di esperienza, nata da un’idea imprenditoriale del Presidente Gianni Polizzi e che oggi conta 3 sedi su tutto il territorio nazionale (Vittoria, Roma, Milano), più di 50 dipendenti, oltre 30 collaboratori, più di 1200 imprese clienti. Il prestigioso premio “100 Eccellenze Italiane” è stato ritirato dal Presidente Gianni Polizzi.

L’evento che ha visto la partecipazione di illustri personaggi e ospiti, è stato allietato dalle note della Banda dell’Aeronautica Militare ed è stato presentato dalla giornalista e conduttrice tv Alda D’Eusanio. La cerimonia-evento ha goduto del patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di undici Ministeri e di altri tre enti istituzionali, nonché dei saluti introduttivi del Vice Presidente della Camera, Giorgio Mulè.

Alla manifestazione hanno partecipato i protagonisti di tutte le cento storie di successo rappresentative dei settori dell’economia, delle scienze, delle arti, dello sport, del sociale e della pubblica amministrazione, selezionate da Rde con la supervisione di un prestigioso Comitato d’Onore presieduto dal Prof. Avv. Pasquale Stanzione, Presidente Autorità Garante della Privacy, e raccontate nel volume 100 Eccellenze Italiane, di prossima pubblicazione. A loro nel corso della cerimonia è stato consegnato il riconoscimento Storie di Eccellenza, a cui è seguita l’attribuzione di ulteriori onorificenze simboliche: la Menzione d’Onore per altre storie meritevoli, il titolo di Partner di Eccellenza per le aziende sostenitrici dell’iniziativa e quello di Ambasciatori Onorari per alcuni membri delle passate edizioni del Comitato d’Onore.

Diversi gli ambiti specifici rappresentati tra le storie: il mondo accademico e della ricerca scientifica, le istituzioni, le professioni, le scienze applicate, lo sport, lo spettacolo, l’informazione, il Terzo Settore. Tra le imprese, spiccano per numero quelle risultate innovative e sostenibili nei rispettivi settori: farmacologia e salute, ambiente, energia, cultura e patrimonio culturale, turismo.

L’evento si è concluso con la proclamazione dei tre vincitori: Paolo Bonolis, per le capacità eclettiche dimostrate nel corso della sua lunga storia di mattatore televisivo di successo, Margherita Cassano, per aver coronato la propria carriera di esimia giurista con la nomina a primo presidente donna della Suprema Corte di Cassazione, l’Irccs Humanitas di Milano per i grandi risultati raggiunti nella ricerca scientifica sul cancro.

“Essere riconosciuti tra le migliori realtà italiane ci riempie di orgoglio – dichiara il Presidente di Promotergroup S.p.A. Gianni Polizzi – e impreziosisce questo 2023, anno importante per Promotergroup S.p.A. in termini di crescita e scelte imprenditoriali. Ringrazio tutto il mio Team che giorno dopo giorno lavora con dedizione e passione e i nostri fedeli clienti.

Questo rappresenta uno stimolo a crescere e ad espanderci sempre di più”.