i due militari sono sospesi dal servizio

Sono stati arrestati lo scorso anno per il furto di cassette di ortaggi, oggi arriva la sentenza di condanna in abbreviato.

Due carabinieri in servizio nella stazione di Chiaramonte Gulfi (Rg) sono stati condannati col rito abbreviato a tre anni di reclusione dal Gup di Ragusa. Erano finiti ai domiciliari con le accuse di furto aggravato, falso in atto pubblico e violazione di consegna. Le indagini erano partite da alcune segnalazioni di furti nelle campagne che avevano messo in allarme la comunità locale.

Ai 2 militari sono stati contestati 39 capi di imputazione, tra cui 4 furti di cassette di ortaggi, oltre a numerosi reati di falso e violata consegna, commessi attestando falsamente il resoconto del servizio svolto. Gli imputati, rimessi in libertà dal giudice per le indagini preliminari dopo 8 giorni ai domiciliari, sono sospesi dal servizio.