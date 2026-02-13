Schifani: "Tuteliamo il territorio per restituirlo alla comunità"

Dopo anni di attese e ritardi amministrativi, arriva una svolta per la spiaggia di Santa Maria del Focallo. Entro giugno partiranno i lavori per contrastare l’erosione costiera, che da tempo minaccia uno dei tratti più frequentati del litorale ibleo.

La decisione è maturata al termine del tavolo tecnico che si è svolto al Comune di Ispica tra il sindaco Innocenzo Leontini e Sergio Tumminello, soggetto attuatore della Struttura regionale contro il dissesto idrogeologico guidata dal presidente della Regione Renato Schifani.

Nodo autorizzazioni: si riattiva l’iter con il Paur e la Via

I lavori, già aggiudicati alla Doronzo Infrastrutture srl per sette milioni di euro, non erano mai partiti per il mancato adeguamento della procedura ambientale. Ora si punta a riattivare l’iter con la riacquisizione del Provvedimento autorizzatorio unico regionale (Paur), che comprende la Valutazione di impatto ambientale (Via) e tutti i titoli necessari.

Seguirà la nuova progettazione esecutiva, con l’obiettivo di aprire il cantiere prima dell’estate.

Schifani: “Accelerare le procedure per tutelare il territorio”

“Occorre accelerare le procedure – ha commentato il presidente Schifani – e per far questo è indispensabile la sinergia tra uffici regionali e amministrazioni comunali, nella consapevolezza che investire nella messa in sicurezza del territorio vuol dire salvare dall’incuria e dal maltempo importanti porzioni di territorio. Gli interventi, oltre a contrastare i fenomeni di dissesto idrogeologico, permettono di restituire le aree alle comunità, al turismo e all’economia”.

Il progetto riguarda circa otto chilometri di litorale, da anni colpiti da mareggiate e arretramento della battigia. Sono previste opere rigide, come pennelli e massicciate in rocce calcaree, insieme a interventi di ripascimento morbido con sabbie naturali compatibili con il sito.

Al tavolo erano presenti, tra gli altri, il parlamentare regionale Riccardo Gennuso, l’assessore comunale alla Protezione civile Massimo Di Benedetto, il rappresentante dell’impresa Pasquale Carlucci, esponenti di Cgil e Cna, il consigliere comunale Angelo Galipi, residenti e titolari di lidi danneggiati dalle mareggiate.

La sfida sarà ora rispettare i tempi. Per Santa Maria del Focallo si tratta di un passaggio decisivo per la tutela del territorio e per il rilancio del turismo locale“.