le indagini condotte dai carabinieri di modica

Rintracciato dai carabinieri il 55enne che era fuggito da una comunità il 9 febbraio scorso

Un militare in borghese lo ha rintracciato in un casale abbandonato

E’ stato riaccompagnato nella struttura da cui si era allontanato

I carabinieri della Compagnia di Modica hanno ritrovato e fermato a Scicli, Gianluca Agolino, 55 anni. L’uomo, con precedenti penali, si era allontanato senza alcuna autorizzazione da una comunità terapeutica di Ragusa lo scorso 9 febbraio. Per la sua ricerca era stato organizzato un coordinamento interforze sotto l’egida della Prefettura di Ragusa al fine di bloccare il 55enne, ritenuto pericoloso.

Rintracciato in un casale

Nella mattinata di oggi i carabinieri di Scicli e di Donnalucata hanno rintracciato l’uomo che si era nascosto nella zona di Jungi in un casale abbandonato: in particolare, un militare in borghese ha riconosciuto l’uomo che si aggirava con il capo coperto da una parrucca con lunghi capelli corvini e lo ha segnalato.

Bloccato dai carabinieri

Avrebbe vissuto nelle zone di Scicli, vivendo di espedienti e sfuggendo “alle ricerche per l’insofferenza al regime di misura di sicurezza” spiegano dalla Compagnia dei carabinieri. E’ scattato il dispositivo di controllo del territorio, con numerose pattugli che ha poi permesso di bloccare il cinquantenne e portarlo in caserma per successivi accertamenti. L’uomo verrà affidato alla comunità ove sconta l’attuale misura di sicurezza.