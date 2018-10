Scomparso nel neulla da venerdì pomeriggio. Da oltre 24 ore non si hanno più notizie di Alessandro Fede, un giovane di Pozzallo, che non ha fatto ritorno a casa dopo essersi recato a Modica in ospedale per alcuni accertamenti. Si suppone tra l’altro che il giovane possa aver avuto, intorno alle 17, un incidente stradale, nel tratto Scicli-Sampieri, nei pressi del passaggio a livello.

L’auto è stata ritrovata aperta e tamponata, ma di lui nessuna traccia. Non si sa se si sia allontanato a piedi o se sia salito in macchina con qualcuno. Alessandro Fede porta occhiali, baffetti e pizzetto ee ha una serie di tatuaggi.

Preoccupati parenti e amici come racconta RagusaOggi che la anciato l’allarme per le ricerche nella giornata di ieri sera