Una stretta collaborazione tra la Polizia di Stato e l’Arma dei Carabinieri ha portato alla denuncia di un diciannovenne italiano, ritenuto il responsabile di una scia di furti che negli ultimi tempi ha colpito il cuore pulsante di Modica. L’operazione sinergica si è conclusa con il deferimento in stato di libertà del giovane, accusato di furto aggravato continuato.

Le indagini sono state avviate a seguito di numerosi episodi delittuosi, tra colpi messi a segno e tentativi falliti, che avevano generato preoccupazione tra i titolari delle attività commerciali del centro storico. Grazie a un’attività investigativa meticolosa condotta dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza e dai militari dell’Arma, è stato possibile raccogliere gravi indizi di colpevolezza nei confronti del ragazzo.

Il giovane avrebbe preso di mira diversi esercizi della zona, agendo con una frequenza che aveva messo in allerta le forze dell’ordine. Il coordinamento tra le diverse componenti del comparto sicurezza ha permesso di incrociare i dati e le testimonianze raccolte sul territorio, arrivando così alla rapida identificazione del presunto autore della razzia.

L’esito dell’operazione sottolinea l’importanza del controllo costante del territorio e della risposta pronta delle istituzioni davanti alla microcriminalità che colpisce il tessuto commerciale cittadino. Resta ferma la presunzione di innocenza per l’indagato fino a un’eventuale condanna definitiva, mentre proseguono gli approfondimenti per verificare il coinvolgimento del diciannovenne in altri episodi analoghi segnalati nell’area.