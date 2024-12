Due sorelle di 80 e 83 anni sono state rinvenute senza vita nella loro abitazione a Modica. Il ritrovamento è avvenuto dopo che un nipote, preoccupato per la mancanza di risposta alle sue chiamate da due giorni, si è recato nell’appartamento delle zie. Secondo una prima ipotesi investigativa, una delle sorelle potrebbe essere stata colta da un malore. L’altra, nel tentativo di soccorrerla o di chiedere aiuto, sarebbe caduta dalle scale, riportando un trauma fatale alla testa.

Assenza di segni di violenza

I Carabinieri di Modica, intervenuti sul posto, non hanno riscontrato segni di violenza o effrazione. Il nipote, al suo arrivo, avrebbe trovato il corpo di una delle zie vicino al portoncino d’ingresso.

Nessuna autopsia

Il magistrato Silvia Giarrizzo, dopo l’ispezione cadaverica, ha escluso la necessità di un’autopsia, stabilendo che il decesso sarebbe avvenuto circa 72 ore prima del ritrovamento. Le salme sono state restituite ai familiari per la celebrazione dei funerali.

Donna di 67 anni trovata morta in casa a Casteldaccia dai vigili del fuoco

Il secondo dramma simile in poco o più di 24 ore. Ieri i vigili del fuoco sono intervenuti in un’abitazione a Casteldaccia (Palermo) in via Pirandello. I vicini avevano segnalato che non vedevano la donna di 67 anni da alcuni giorni. Sono entrati in casa e hanno trovato la donna riversa sul bagno. I sanitari del 118 hanno accertato la morte della donna.

Settantenne trovato morto in casa a Caltanissetta, ha ferite alla testa

Il cadavere di un uomo di 70 anni con profonde ferite alla testa è stato trovato all’alba di stamane nell’appartamento dell’anziano in via Lunetta, alla periferia est di Caltanissetta. Sul posto sono intervenute una ambulanza del 118, la polizia e il medico legale. L’uomo abitava con alcuni familiari. Gli inquirenti non escludono al momento alcuna ipotesi. Nell’abitazione sono in corso rilievi della polizia scientifica, le indagini sono condotte dagli investigatori della squadra mobile.